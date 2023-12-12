İnegöl Belediye'sinde Troy kart dönemi başladı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın tüm çalışanların kartlarının yerli ve milli “Troy Kart” (Türkiye Ödeme Yöntemi) sistemine geçirilmesi talimatı üzerine yapılan başvuru neticesinde, bugün 860 belediye personeline yeni banka kartları hizmet binasında dağıtıldı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırıma varan saldırıları sonrası bir yandan diplomatik temaslarla Filistin halkının uğradığı zulmün son bulması adına gayret sarf edilirken, ülkemizde bir yandan da siyonist işgal rejimini destekleyen şirketleri boykot eylemleri başlamıştı. Bu kapsamda daha önce İnegöl Belediyesi banka kartları üzerinden bir boykot kararı almıştı. Belediye Başkanı Alper Taban’ın talimatı üzerine artık İnegöl Belediyesi çalışanlarının banka kartlarının ABD kuruluşu olan Master Card veya Visa olmayacağı, Troy kart (Türkiye Ödeme Yöntemi) sistemine geçirileceği ifade edilmişti.

Başkan Taban konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “İnegöl Belediyesi ailesi olarak; bankamız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde çalışma arkadaşlarımızın tüm kartlarının yerli ve milli TROY Kart sistemine geçirilmesi hususunda anlaşmamızı sağladık. Hayırlı olsun” ifadelerine yer vermişti.

İnegöl Belediyesi’nin tüm personelleri ile belediyeye ait şirketlerde çalışan personellerin kartlarının Türkiye Ödeme Yöntemi olarak bilinen Troy kart sistemine geçmesi noktasında süreç tamamlandı. 860 kişini kartı İnegöl Belediyesi talebi üzerine banka personelleri tarafından Belediye Hizmet Binasına getirilerek burada dağıtıldı. Kurumun tamamında Troy karta geçiş tamamlanmış oldu.