İnegöl Belediyesi 300 ton kurban atığı topladı

Her bayram süresince ekipleriyle sahada olan İnegöl Belediyesi, bu yıl da Kurban Bayramı haftasında günlük ortalama 430 ton evsel atık, bayramın ilk iki günü ise 300 ton kurban atığı topladı.

Temiz şehir İnegöl hedefiyle bayramda da çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, Kurban Bayramında kirli görüntü ve kötü kokunun önüne geçmek hedefiyle oluşturduğu 20 ayrı ekiple görevdeydi. Ekipler, vatandaşlardan Çözüm Merkezi hatlarına gelen bildirimler üzerine evlerine giderek atıkları tek tek toplayıp bertaraf etti.

20 ayrı ekip ile 300 ton kurban atığı toplandı

İnegöl Belediyesi, Kurban bayramı öncesi planladıkları hazırlıkları bayram süresince ekipleri ile birlikte sahada uyguladı. İlk iki gün boyunca 20 ayrı ekip 60 personel ile merkez mahallelerde kurban atıkları toplayan İnegöl Belediyesi, çalışmalarını tamamlayarak toplamda 300 ton kurban atığı topladı.

Çöp ve geri dönüşümleri gününde toplanmaya devam ediyor

İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri rutin çalışmalarına ederken, mahallelerin çöp ve geri dönüşümlerini gününde toplamaya devam edecek. Herhangi bir sorun yaşandığında vatandaşlar 153 ve 05301573000 WhatsApp Çözüm Merkezi hatları üzerinden İnegöl Belediyesi’ne 24 saat ulaşabilecek.

Kurban atık çukurları kapatıldı

Kırsal mahallelerde kurban atık çukuru uygulaması bu yıl da devam ederken, açılan çukurlar kireçlenip dezenfekte edilerek kapatıldı.