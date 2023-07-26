İnegöl Belediyesi 6 ayda 2 bin 700 hayvana şifa oldu

İnegöl Belediyesi, sessiz can dostlarına şifa olmaya devam ediyor.

İnegöl Belediyesi, sadece İnegöl değil çevre bölgelerden de gelen sokak hayvanlarının tedavisi gerçekleştirerek can dostlarına umut olmaya devam ediyor. İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi hizmetleri ve sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla can dostlarının en sadık dostu konumunda yer alırken bununla birlikte 2023 yılının ilk altı ayında 2 bin 700 sokak hayvanına şifa oldu.

Başkan Alper Taban, Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün bir yandan besleme, bir yandan tedavi ve bir yandan da sahiplendirme çalışmalarını sürdürdüğünü iletti.