İnegöl Belediyesi, eleman alınıma çıkıyor

İnegöl Belediyesi, 1 harita mühendisi ve 1 harita teknikeri olmak üzere 2 personel alımı yapılacağını duyurdu. Son başvuru 31 Mayıs 2023 olarak açıklandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Kurumumuz bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 personel alımı yapılacak. İlçe halkımıza en iyi hizmeti sunmak adına yapılan alım çerçevesinde; 1 harita mühendisi ile 1 harita teknikeri istihdam edilecek. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü 17.00’a kadar Mesudiye Mahallesi Şipali Yolu No:27 İnegöl Belediyesi Ek Hizmet-2 adresinde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü İdari İşler ve Evrak Kayıt Bürosuna bizzat başvurmaları gerekmektedir.”

Başvuracak adaylarda her iki alım için aranan şartlar ise şu şekilde sıralandı;

"Harita mühendisi için üniversitelerin harita mühendisliği bölümünden mezun olmak ve harita teknikeri için de üniversitelerin harita teknikerliği bölümünden mezun olmak, T.C. vatandaşı olmak, 35 yaşından büyük olmamak, esnek ve vardiyalı çalışma şartlarına uygun olmak, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak, çalışmaya engel teşkil edecek sağlık sorunu olmamak, en az 3 yıl iş deneyimine sahip olmak, tercihen yol yapım sektöründe görev almış olmak, saha uygulamalarında alt ekipleri ve taşeron firma kontrolü sağlayabilen, raporlama ve sunum becerileri konusunda yetkin olmak, harita ölçüm cihazları kullanabilen (Nivo, Toyal Station Gps), Çok iyi derecede Ms Office, Netcad, Netpro (yol proje tasarımları, saha aplikasyon işlemleri, hafriyat, net hesap süreçleri, kübaj hesabı, kırmızı kot projesi) ve Autocad programları kullanabilen."