İnegöl Belediyesi'nde memurlar yemin etti

İnegöl Belediyesi’nde 7433 sayılı Bazı Kanunlar İle 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna istinaden memur kadrolarına atama işlemleri yapılan 50 personel için yemin töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Alper Taban, personellere yeni statülerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İnegöl Belediyesi’nde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılan personellerin 7433 sayılı Bazı Kanunlar İle 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna istinaden 15 Mart 2023 tarihi itibariyle memur kadrolarına atama işlemleri yapıldı. Bu çerçevede İnegöl Belediyesinde sözleşmeli olarak çalışmakta olan; 23 Mühendis, 17 Tekniker, 1 Arkeolog, 3 Mimar, 3 Şehir Plancısı ve 3 Avukat personelin memuriyete geçiş işlemleri tamamlandı. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 6. Maddesine istinaden İnegöl Belediyesi Ek Hizmet Binası Meclis Salonunda memuriyete geçen personeller için yemin töreni düzenlendi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Gerçekleşen bu değişikliğin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İçmiş olduğunuz andın ebediyen bir sorumluluk olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi başta Sayın Cumhurbaşkanımızın süreci başlatmasıyla bu günlere geldik ve bizlerin de İnegöl Belediyesi bünyesinde çalışan toplamda 51 personelimizden 1 personelimizin kendi isteği ile memuriyete geçişi kabul etmemesi nedeniyle 50 personelimiz sürece devam ediyor. Aslında herkes yine kurumunda çalışmaya devam ediyor. Sadece baktığımız zaman memur çalışan personel bünyesine dahil olmuş oluyorsunuz” dedi.

“İnegöl Belediyesi iyi bir kurum. İyi insan kaynaklarına sahip” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, “Mutlaka eksik ve aksakları da vardır ama bunu söylerken sizlere inanarak, güvenerek, sizlerden aldığım güçle bu cümleleri kuruyorum. Her şey insan ile gerçekleşiyor. İnsan kalitesi ve niteliği iyiyse gerçekten çok güzel işler çıkartılıyor. Eğer zayıfsa geliştirmek durumundayız eksik yönlerimizi. Bunu başardığımızda İnegöl Belediyesi mevcut durumdan çok daha iyi bir noktaya doğru gidecek. Buna canı gönülden inanıyorum. Burada hedefimiz İnegöl Belediyesi parmakla gösterilen bir kurum, parmakla gösterilen insanlar durumuna dönüşecek. Bunları sizden aldığım güçle ifade ediyorum. Allah sizleri de utandırmasın. Bugüne kadar koyduğunuz katkı ve destek, bundan sonra koyacağınız katkı ve destekler için de her birinize teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Konuşma sonrası ataması yapılan memurlar yemin metnini okuyarak; kamu hizmeti yaparken dürüstlük, tarafsızlık, adalet ve liyakat ilkelerine bağlı kalmayı, anayasayı ve yasaların kendilerine verdiği görev, yetki ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceklerine dair taahhütte bulundular.