İnegöl Belediyesi'nden sel bölgesine destek

Bartın’da yoğun yağışlar sonrası Bartın Irmağı ve bölgedeki dereler taştı. Yaşanan sel felaketi sonrası İnegöl Belediyesi selden etkilenen vatandaşlara yardımcı olmaları için 15 personelini bölgeye sevk etti.

Pazar günü etkili olan yoğun sağanak yağış nedeniyle Bartın Irmağı ve bölgedeki derelerde taşma meydana geldi. Sel sularının vatandaşları tehdit etmesi üzerine dün itibariyle bölgedeki ev ve iş yerlerinin tahliyesine başlandı. İnegöl Belediyesi de gece geç saatlerde bölgede selden etkilenen vatandaşlara yardımcı olmaları adına 15 personelini Bartın’a gönderdi.

İnegöl Belediyesi Fen İşleri, Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Bartın’a Pazar gecesi yola çıktı. Yaşanan sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Nerede bizlere ihtiyaç varsa, İnegöl Belediyesi bugüne kadar orada olmaya devam etti. Bundan sonra da ülkemizin hangi şehri olursa olsun ihtiyaç halinde yardıma koşmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz bugün selden etkilenen vatandaşlarımıza yardımcı olmak için Bartın’a yola çıktı. Allah hem milletimizin hem devletimizin hem de buradan destek maksatlı gönderdiğimiz çalışma arkadaşlarımızın yardımcınız olsun” dedi.