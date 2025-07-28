İnegöl Belediyesi'nden ücretsiz 'üniversite tercih danışmanlığı' hizmeti

İnegöl Belediyesi, üniversite tercihleri sırasında gençlere yardımcı olabilmek adına alanında uzman danışmanların yer aldığı "Üniversite Tercih Noktası" oluşturdu. Başkan Alper Taban, belediye hizmet binası önündeki sergi salonunda kurulan tercih noktasına tüm gençleri davet etti.

Şehri geleceğe taşıyacak hizmetlerin yanı sıra insana yatırımı şiar edinen İnegöl Belediyesi, gençleri üniversite tercih sürecinde yalnız bırakmıyor. Üniversite adayı öğrenciler, tercihlerini 30 Temmuz ile 11 Ağustos tarihleri arasında yapacaklar. Gençlerin kariyerlerinin dönüm noktası olarak gördüğü bu süreçte en doğru kararı verebilmeleri önem taşırken, İnegöl Belediyesi de ’ücretsiz tercih danışmanlığı’ hizmetiyle gençleri buluşturdu. 30 Temmuz’da başlayacak tercihler öncesi bugün itibarıyla Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı’nda bulunan belediye hizmet binası önündeki sergi salonunda "Üniversite Tercih Noktası" oluşturuldu. İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnegöl Hanife Selçuk Teşik Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğinde oluşturulan tercih danışmanlığı noktasında öğrenciler, alanında uzman kişilerin rehberliğinde tercihlerini en doğru şekilde yapabilecekler. 2 hafta boyunca tercih dönemi süresince açık olacak tercih noktası 11 Ağustos tarihine kadar öğrencilere hizmet vermeye devam edecek. Hafta içi her gün 10.00-18.00, cumartesi günleri ise 13.00-18.00 arasında açık olacak tercih noktası, pazar günleri ise kapalı olacak.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da gençlerin kariyerleri açısından dönüm noktası olan bu süreçte onları yalnız bırakmadıklarını söyledi. Bu yıl yine ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetinin Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnegöl Hanife Selçuk Teşik Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğinde gerçekleştirileceğini kaydeden Başkan Taban, "Amacımız gençlerimizin her anında yanında olmak. Bu süreçte en fazla desteğe ihtiyaç duydukları zaman dilimi tercih dönemi diyebiliriz. Verilecek kararlar çok kıymetli. Bunun için kurumlarımızla birlikte alanında uzman eğitimcilerimizin rehberliğinde öğrencilerimize hizmet vermeye hazırız. 28 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında tüm gençlerimizi tercih noktasına bekliyoruz" dedi.