İnegöl Belediyesi'nden veriye dayalı yönetim hamlesi

İnegöl Belediyesi, ’Verilerle Yönetim’ anlayışı doğrultusunda 2020 yılında başlattığı İstatistik Raporu çalışmasında beşinci yılı geride bıraktı. İlçe genelindeki tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının da sürece dahil edildiği bu kapsamlı çalışma ile İnegöl’e dair ortak bir veri havuzu oluşturulması hedefleniyor. Bu doğrultuda hazırlanan güncel rapor ise tamamlanarak kamuoyuyla paylaşıldı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın öncülüğünde hayata geçirilen dijital dönüşüm projeleri, şehrin yönetim anlayışına yeni bir soluk kazandırıyor. "Veriye dayalı yönetim" prensibiyle hareket eden İnegöl Belediyesi, sadece bugünü değil, geleceği de planlayan stratejik adımlarla İnegöl’ü daha yaşanabilir, daha akıllı ve daha sürdürülebilir bir şehir haline getirme yolunda önemli ilerlemeler kaydediyor. Bu sürecin en somut örneklerinden biri olan İstatistik Raporu, detaylı ve titiz bir çalışmayla hazırlanarak yerel yönetimlere örnek teşkil edecek nitelikte bir kaynak haline geldi.

Her yıl düzenli olarak güncellenen İnegöl İstatistik Raporu; nüfus, göç, ticaret, tarım, orman ve hayvancılık gibi başlıklardan, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, ulaşım, imar, kültür-sanat, turizm ve çevre verilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Ayrıca STK’lardan yerel medya yapısına, seçim verilerinden akıllı şehircilik çalışmalarına kadar çok sayıda veri seti bu raporda yer alıyor.

Hazırlanan raporda yalnızca mevcut durum tespiti değil, aynı zamanda veriler doğrultusunda ortaya çıkan öncelikli ihtiyaçlara ve çözüm önerilerine de yer veriliyor. Örneğin, STK verilerinin analizi sonucu "Acil Durum ve İlkyardım, Çevre, Gençlik, Sanat, Tarihi Miras, Turizm ve Eğitim" alanlarında faaliyet gösteren derneklerin artırılmasının önemine dikkat çekildi. İnegöl Belediyesi, bu analizler doğrultusunda 116 mahalleyi kapsayan stratejik planlamalarını şekillendirirken, kentte faaliyet gösteren diğer kurumlar da raporu kendi plan ve projeleri için yol haritası olarak kullanıyor.

Veriye dayalı yönetim modeli sayesinde, şehir ile ilgili karar alma süreçlerinin daha bilimsel ve sürdürülebilir bir temele oturtulması amaçlanıyor. Aynı zamanda, bu tür raporlamaların İnegöl’ün kent imajı ve dış paydaşlar nezdindeki değerlendirme puanlarını da olumlu etkilediği ifade ediliyor.

İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çalışmanın her yıl daha da geliştirilerek sürdürüleceği belirtilirken, temel hedefin tüm bu sürecin dijital bir platform üzerinden yürütülmesi olduğu vurgulandı. Hazırlanan istatistik raporu, İnegöl Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan www.inegol.bel.tr adresinde, "Kurumsal > Kurum İstatistik Raporları" sekmesinden kamuoyu ile paylaşılıyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yayımlanan İstatistik Raporu doğrultusunda şehrin geleceğinin verilerle şekillendirildiğini ifade ederek, tüm kurum, kuruluş ve vatandaşların katkı ve desteğini beklediklerini belirtti. Başkan Alper Taban açıklamasında, "İnegöl Belediyesi olarak, şehrimizin bugünü kadar yarınını da düşünerek dijital dönüşüm projelerimizi kararlılıkla hayata geçirmeye devam ediyoruz. Akıllı şehircilik uygulamalarından veri analizine, kurumsal iş birliklerinden mahalle bazlı planlamalara kadar geniş bir alanda sürdürdüğümüz bu çalışmalarla İnegöl’ün geleceğini birlikte inşa ediyoruz. Bu noktada, hazırlanan İstatistik Raporu başta olmak üzere tüm veri odaklı çalışmalarımızın daha güçlü ve daha kapsayıcı hale gelmesi adına tüm vatandaşlarımızın katkılarını çok önemsiyoruz. Hazırlanan raporu incelemenizi, görüş ve önerilerinizle bu sürece destek vermenizi özellikle rica ediyorum" dedi.