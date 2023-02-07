İnegöl Belediyesi personeli deprem bölgesine sevk edildi

İnegöl Belediyesi’nin AFAD tarafından daha önce arama kurtarma ve ilk yardım eğitimi verilen 30 personeli, deprem bölgesinde çalışmalara katılmak üzere Malatya’ya sevk edildi.

Depremle mücadele çalışmaları çerçevesinde yapılan hazırlıklarda, İnegöl Belediyesi’nin 30 personeli daha önce AFAD tarafından bir dizi eğitimden geçirilmişti. Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü personellerinden oluşan 30 kişilik AFAD yerel destekler ekibi, Pazartesi akşamı deprem bölgesine sevk edildi.

Şantiyede toplanan İnegöl Belediyesi personeli AFAD yerel destekler ekibi, otobüsle deprem bölgesine ulaşmak için yola çıktı. 30 kişilik ekip, AFAD tarafından görevlendirildikleri Malatya’ya hareket etti. Gün içerisinde bölgeye ulaşması planlanan ekip arama kurtarma çalışmalarına katılacak.