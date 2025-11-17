İnegöl Belediyesporlu sporculardan, spor tırmanışta Türkiye dereceleri

İnegöl Belediye Spor Kulübü spor tırmanış sporcuları, Samsun’da düzenlenen şampiyonada iki farklı kategoride Türkiye şampiyonluğu ve Türkiye ikinciliği elde etti. Başarılı sporcular aynı zamanda 2026 yılı milli takım kadrosuna davet edildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Spor Tırmanış Genç A/B kategorilerinde Samsun’da gerçekleştirilen organizasyonda İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları dikkat çekici performanslara imza attı. Müsabakalarda Genç B kategorisinde yarışan Bilal Eltutan, Türkiye Şampiyonu oldu. Genç A kategorisinde mücadele eden Sefa Yaman ise Türkiye ikinciliği elde etti. İki sporcu, gösterdikleri başarıların ardından 2026 yılı milli takım kadrosunda yer almaya hak kazandılar.

Şampiyonada elde edilen derecelerin ardından ’En İyi Antrenör’ kupası ve unvanı da İnegöl Belediye Spor Kulübü antrenörü Bülent Aktaş’a verildi.