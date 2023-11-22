İnegöl çeşmelerinden kaynak suyu akacak

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, vatandaşların Uludağ’ın eteklerinde kaynak suyu içememekten şikayet ettiğini hatırlatarak; “Hatların yenilenmesiyle kaynak suyunu doğrudan evlerimize sunmuş olacağız” dedi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek istişare ve ortak akla verdiği önemi gösteren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Salı akşamı Alanyurt Yunus Emre Mahallesinde bulunan Dostlar Sitesine misafir oldu. Burada site sakinleriyle buluşan Başkan Taban, vatandaşlarla bölgenin sorunları ve talepleri üzerine istişare etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşma sırasında özellikle bölgede devam eden alt yapı çalışmaları ele alındı. Başkan Taban, İnegöl’ün 50 yıllık sorununa köklü bir çözüm üretildiğini kaydederek; “BUSKİ bizlere bir rapor sundu, İnegöl’de alt yapının eski olmasından dolayı yüzde 70 kayıp kaçak olduğu, 100 birim su verildiğinde 70 birimin evlere ulaşmadan borulardan sızarak kaybolduğu belirtildi. Bunun üzerine alt yapının değişmesi için çalışmalara başlandı” dedi.

Kısa sürede yapılacak

Alt yapı çalışmalarının çok zahmetli olduğunu da ifade eden Başkan Taban, şöyle devam etti: “Yazın olsa toz toprak, kışın olsa çamur. Bunu bizim kısa sürelerde yapmak gibi hedefimiz vardı. Girdiğimiz bölgelerde 3-4 ay içerisinde o arazileri işleyip çıkalım gibi bir hedef koymuştuk kendimize. Alanyurt’ta da şu anda bu çalışmalar yürütülüyor. Merkeze göre aslında bu noktada Alanyurt çok şanslı. Henüz İnegöl merkezine kazmayı vurmadık. İnegöl’ün en işlek caddeleri merkezi kazılacak. Çevre mahallelerden başlandı. Yatırımın toplam maliyeti 2 katrilyon. Hem zahmetli bir iş hem de bu işe para bulmanız lazım. Sağ olsun Alinur Aktaş Başkanımız bu kaynağı buldu ve yatırımları yapıyoruz şu an. Benim en çok duyduğum konu şuydu; ’Başkanım biz Uludağ’ın eteklerinde yaşıyoruz. Buradaki kaynak sularını çeşmelerimizden içmek bizim de hakkımız değil mi?’. Biz de bu manada bir hedef koyduk; içme suyu hatlarının yenilenmesi ve kayıp kaçağın önlenmesi de bu noktada önceliğimiz oldu. Kaynak suyumuz aslında bize yetecek kadar var. Ancak kayıp kaçaktan dolayı yetmeyen kısmı yer altı sularıyla tamamlıyoruz. Yer altı suyu da içilebilir ancak biraz daha kaba su. Hatların yenilenmesiyle kaynak suyunu doğrudan evlerimize sunmuş olacağız” dedi.