İnegöl'de 20 kaçak göçmen yakalandı

Bursa'nın İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 20 kaçak göçmen yakalandı.

İnegöl'de 20 kaçak göçmen yakalandı
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Bursa’nın İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 20 kaçak göçmen yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmenlerin yaşadığı adreslere operasyon düzenledi. Süleymaniye ve Sinanbey Mahallesi’ndeki 2 adrese düzenlenen operasyonda, apartmanlardaki Suriye uyruklu 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 20’si de sınır dışı edildi.