İnegöl'de 20 kaçak göçmen yakalandı
Bursa'nın İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 20 kaçak göçmen yakalandı.
Bursa’nın İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 20 kaçak göçmen yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmenlerin yaşadığı adreslere operasyon düzenledi. Süleymaniye ve Sinanbey Mahallesi’ndeki 2 adrese düzenlenen operasyonda, apartmanlardaki Suriye uyruklu 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 20’si de sınır dışı edildi.