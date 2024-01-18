İnegöl'de 2023 tarım yılı oldu

İnegöl Belediyesi’nin kırsal hizmetler ve tarıma yönelik çalışmaları hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, 2023 yılının İnegöl’de tarım yılı olduğuna dikkat çekti. Şehrin tarımsal üretim değerlerinin 2022 yılında 4 milyar TL iken 2023’te 8 milyar TL’ye eriştiğini kaydeden Başkan Taban, “Bunda hem üreticilerimizin emeği hem kurumlarımızın çalışmalarının katkısı büyük. Bizler de İnegöl Belediyesi katkı ve desteklerimizle üreticimizin yanında olduk” dedi.

Sanayi şehri olmasının yanında güçlü bir tarım şehri olan İnegöl, bu alanda da hızlı bir gelişim içerisinde. Hem şehirdeki üreticilerin emekleri hem de yerel yönetimlerin tarıma destekleriyle İnegöl tarımı 2023 yılında sağladığı ekonomik katma değeri yüzde 100 arttırdı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan tarımsal çalışmaları ve şehrin tarım potansiyeline ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnegöl’ün; meyvecilik, sebzecilik, yem ve tahıl bitkileri, süs bitkileri, fidancılık, arıcılık, hayvancılık ile komple bir tarım şehri olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, “Bizler de şehrimizin bu gücünü geliştirmek adına Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz ile tarım sektörüne katkı sunmaya gayret ediyoruz. Amacımız; yenilikçi, katma değerli, nitelikli ve sürdürülebilir tarımsal üretim bu manada şehrimizin bize sunduğu nimetleri biler de en iyi şekilde kullanarak değere dönüştürüyoruz. İnegöl’ün yüzde 49’u orman, yüzde 30’u kültür arazisi, yüzde 11’i çayır ve mera, yüzde 10’u ise göl, bataklık ve kayalık. Bereketli topraklarımız ise bizim için büyük nimet” dedi.

Meyvecilik İnegöl tarımının en güçlü silahı

Tarım alanında en büyük payın meyvecilik olduğunu işret eden Başkan Taban, “Meyvecilik İnegöl tarımının en güçlü silahı. Toplamda İnegöl’de 108 bin 642 dekar alanda meyve üretimi yapılıyor. 2023 yılında meyve üretiminde şehrin sağladığı gelir ise 3 milyar 675 milyon TL. Üretim alanı olarak 29 bin 500 dekar ile en yüksek alana sahip ceviz, aynı zamanda değer olarak da 944 milyon TL ile ilk sırada. Tonaj olarak ise 57 bin 750 ton ile Armut en fazla üretilen ürün. Ekonomik olarak 808 milyon TL değere sahip. Ekonomik olarak en yüksek değere sahip üçüncü ürün ise 378 milyon TL ile şeftali. Bu ürünleri sırasıyla; kiraz, elma, çilek, erik, kestane, fındık, üzüm, nektarin, ahududu, mavi yemiş ve diğer meyveler takip ediyor” diye konuştu.

Toplam tarımsal değeri 8 milyar 736 milyon 871 bin lira

Tahıl üretiminin de tarım alanında en fazla değere sahip ikinci alan olduğunu ifade eden Başkan Taban, şöyle devam etti: “2 milyar 286 milyon ile yağlık ayçiçeği üretimi tahıl alanında zirvede. İkinci sırada buğday yer alıyor. Tahıl üretiminde 178 bin 992 dekar alanda 2023 yılında 3 milyar 648 milyon TL gelir elde edildi. Sebzecilik ise meyvecilik ve tahıl üretimine oranla daha az tercih ediliyor. Fasulye, bezelye, domates, biber, ıspanak en çok üretilen sebzeler. Toplamda 13 bin 376 dekar alanda yapılan sebzecilikten 2023 yılında 307 milyon TL gelir elde edildi. Yem bitkilerinden 444 milyon, süs bitkileri ve fidancılıktan ise 184 milyon TL gelir sağlandı. Toplamda bitkisel üretimden 2023 yılında 8 milyar 259 milyon 464 bin TL gelir elde edilmiş oldu. Hayvansal üretimden ise 477 milyon 407 bin TL gelir elde edildi. 2023 yılında toplam tarımsal değer ise 8 milyar 736 milyon 871 bin TL olarak gerçekleşti.”

Tarıma tam destek

“2023 yılında tarımda ciddi bir ivmelenme oldu. 2022 yılında 4 milyar 169 milyon 151 bin TL tarımsal değer üreten İnegöl, 2023’te bunu 2’ye katlamayı başardı. Bunda İnegöl Belediyesi olarak bizlerin de tarımsal faaliyetleri destekleyici politikasının katkısı olduğunu ifade edebilirim” diyerek sözlerini sürdüren Taban, “2023 yılında tarım alanında neler yaptığımızdan söz etmek gerekirse; hibe ve desteklemelere ilişkin bilgilendirme toplantıları düzenledik, tarım fuarlarına yönelik çiftçi gezileri gerçekleştirdik, arıcılık eğitim seminerleri ve arı kovanı dağıtımları yaptık, hasat etkinlikleriyle ürünlerimizin tanıtımlarına katkı sağladık ve yeni pazarlar bulunması için öncülük ettik, Çeltikçi Mahallemizde şehrimizin ikinci Tarım Kitaphanesini oluşturduk, Özündenkuru meyve kurutma tesisimizi açtık, ücretsiz tarımsal danışmanlık uygulamasına başlattık. Taş toplama aracımızla 30 köyde 2 bin dekar alanda arazileri temizledik. Doğru üretim için 544 üreticimizin toprak analizini ücretsiz olarak gerçekleştirdik ve yönlendirmeler yaptık. 7 bin adet küçükbaş hayvan, yıl içerisinde dezenfeksiyon havuzunu kullandı. Bunlar ilk aklımıza gelenler” ifadelerine yer verdi.

Başkan Taban sözlerini şöyle tamamladı; “Bunların yanı sıra çiftçilerimize yönelik sosyal faaliyetlerimiz de oldu. Örneğin kadın çiftçilerimiz için bu yıl 3’üncü Tarımın Sultanları yarışmasını gerçekleştirdik. Yine hayvancılık sektörüne ciddi katkılar sunan Küçükbaş Hayvancılık Festivalimizi bu yıl üçüncü kez düzenledik. 29 Eylül-1 Ekim tarihlerinde yapılan festivalde 3 günde tam 40 bin ziyaretçi, 30 katılımcı firma, 140 yetiştirici, 10 resmi kurum ve kuruluş, 250 kafesli tavuk yetiştiricisi İnegöl’de buluştu. Yarışmalar ve eğitim seminerleriyle festivali daha anlamlı hale getirdik. Tarım değerlerimize değer katmak adına yaptığımız çalışmalarda da Cerrah Kuru Fasulyemizin coğrafi işaretini alarak tescilli bir ürün haline getirilmesini sağladık. Tarım alanında en önemli projemiz Üreten Çiftçiler Kooperatifi. Dönemimiz başında kooperatifi kurduk, ardından soğuk hava depomuzu hayata geçirdik. 2023 yılında da soğuk hava deposu GES projesini uyguladık. Soğuk hava deposu çatısına Güneş Enerji Sistemi projesi yapılarak en büyük gider kalemi olan enerji maliyetimizi karşılamış olduk. Yüzde 65 TKDK destekli proje ile üreticimizin üzerinden önemli bir yükü aldık”