İnegöl'de 38. Uluslararası Kültür Sanat Festivaline geri sayım

İnegöl’ün markası haline dönüşen Uluslararası Kültür Sanat Festivali, bu yıl 38. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 13-20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan festival, kentin kültürel zenginliğini sahneye taşıyacak dolu dolu programlarla gerçekleşecek.

İnegöl’ün kültürel kimliğini güçlendirmeyi ve farklı kültürleri bir araya getirerek birlik ve beraberliği pekiştirmeyi amaçlayan 38.Uluslarararsı Kültür Sanat Festivali’nin tüm detaylarını İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban Yeni Yaşam Alanı içerisinde yer alan Sergi Salonunda düzenlenen basın toplantısı ile paylaştı. Basın toplantısına; İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi Kültür ve Sanat Komisyonu, İnegöl’de kültürlerini yaşatan derneklerin başkan ve yöneticileri katılım sağladı.

Festivalin lansman toplantısında konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Uluslararası Kültür Sanat Festivali’nin yalnızca bir eğlence organizasyonu olmadığını vurgulayarak, hoşgörü, birlikte yaşama kültürü ve toplumsal dayanışmanın önemli bir sembolü olduğunu ifade etti. Başkan Alper Taban, "İnegöl, 81 vilayetten, Kafkaslardan, Balkanlardan ve dünyanın farklı coğrafyalarından insanların bir arada huzur içinde yaşadığı nadir şehirlerden biridir. Bu zenginlik ve çeşitlilik, şehrimizin en büyük gücüdür. İşte bu güzelliği en iyi şekilde yansıtan etkinliklerin başında Kültür Sanat Festivalimiz geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da birliğimizi, kardeşliğimizi ve kültürel mirasımızı pekiştirecek olan festivalimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Her ne kadar İnegöl Belediyesi bu işin merkezinde olsa da kültür derneklerimiz de kalbindedir. Katkı ve destek sağladıkları için her bir derneğimize teşekkür ediyorum. 13-20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek festivalde, tüm vatandaşlarımızı bu büyük kültür buluşmasına ortak olmaya bekliyoruz" dedi.

İnegöl’ün köklü geleneği haline gelen 38. Uluslararası Kültür Sanat Festivali, 13 Temmuz Pazar günü yapılacak açılış programıyla başlıyor. Festival saat 18.30’da İnegöl AVM önünden başlayarak Kültür Park’a kadar sürecek olan coşkulu kortej yürüyüşüyle resmen start alacak. Kortejin ardından Kültür Park içerisindeki Kameriyeler bölgesinde kültür çadırlarının açılışı gerçekleştirilecek. Festivalin ilk günü, saat 21.00’de Amfi Tiyatro’da düzenlenecek Festival Gala Gecesi ile devam edecek. Halk dansları ekiplerinin sahne alacağı gala gecesi, izleyicilere görsel bir şölen sunacak.

10 farklı ülkeden halk dansları ekiplerinin yer alacağı festival kapsamında Arjantin, Kolombiya, Panama, Kazakistan, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Gürcistan ve Bulgaristan’dan gelen ekipler İnegöl sokaklarını renklendirecek. 14 Temmuz Pazartesi günü dış park gösterileri, 16-17 Temmuz’da ise Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek 9. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması ile katılımcılar kültürlerin dansla buluşmasına tanıklık edecek. Yabancı ekipler 18 Temmuz akşamı da final sahnesinde yer alarak hünerlerini sergileyecek.

İnegöl’ün çok kültürlü yapısını yansıtan 23 hemşeri derneği de festivalin önemli bir parçası olacak. Dernekler, kuracakları çadırlarda yöresel lezzetler, el sanatları ve kültürel sunumlarla vatandaşlarla buluşacak. Aynı zamanda, İnegöl’ün kardeş şehirlerinden gelen delegasyonlar da festival kapsamında şehre konuk olacak ve kültürel paylaşımlara katkı sağlayacak. 14 Temmuz Pazartesi akşamı ise saat 21.00’da Amfi Tiyatro’da derneklerin halk dansları ekipleri sahne alacak.

Esnaf odaları işbirliğiyle festival alanı olan Kültür Parkta yaklaşık 50 stant kurulacak. Alışveriş, el emeği ürünler, sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumların yer aldığı stantlar ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak. Festivalin kapanışı ise gençlerin heyecanla beklediği DEDUBLÜMAN konseriyle yapılacak. 19 Temmuz Cumartesi akşamı Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenecek konser, festivale renk katacak. Festival süresince Kültür park bölgesine araç girişi kısıtlanacak. Güvenlik açısından yalnızca görevli araçların girişine izin verilecek. Nikah Dairesi önü ve çevredeki okul bahçeleri otopark olarak kullanılabilecek.

İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı, çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek. Program, 12.00’de Hastane Mezarlığı’nda yapılacak şehitlik ziyareti ile başlayacak. Ardından İshakpaşa Camii’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile anma programı devam edecek. Akşam saatlerinde ise vatandaşlar, Heykel Meydanı’nda buluşacak. Saat 21.00’de başlayacak olan meydan programı, anlamlı içerikleri ve özel konuklarıyla dikkat çekecek. Saat 22.00’de tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez ’in söyleşisiyle devam edecek olan etkinlik, 22.45’te sanatçı Mustafa Cihat’ın vereceği konserle taçlanacak. 23.50’de Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua, 00.13’te ise tüm camilerde sela okunmasıyla program sona erecek.

Başkan Alper Taban açıklamasının sonunda festivalin hayata geçmesinde büyük rol oynayan sponsor firmalara teşekkür etti. Taban son olarak, "Desteğini esirgemeyen sponsor firmalarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Oylat Kaplıcaları, Serra Sünger, İnegöl AVM, Çilek Mobilya, İTSO, Kınık Maden Suyu, İMOTİM Mobilya AVM, Beytaş Cam, Freşa İçecek, Cihangir Hastanesi, Frigopak, Weltew Mobilya, CP, İSKO ve Kırcalı Yapı - Graun gibi değerli firmalarımızın katkılarıyla bu festivalin daha renkli bir şekilde hayat bulmasına vesile oldu. Desteklerden dolayı şehrimiz ve kurumumuz adına her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.