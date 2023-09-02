İnegöl'de asayiş uygulaması 500 personel görev aldı

Bursa ve İnegöl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe genelinde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. 350 polis ve 150 Jandarma personeli ile yapılan uygulamada ilçe didik didik arandı. Uygulama havadan görüntülendi.

Polis ekipleri, başta eğlence mekanları olmak üzere bir çok yer arandı. Ana caddelerde ise yapılan uygulamada durdurulan araçlar didik didik arandı. Bir çok kişinin GBT sorgulamaları yapıldı. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan da uygulama noktalarını ziyaret etti.

Uygulamalarda 837 şahsın UYAP sorgusu yapılırken, 2 Aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 264 araç denetlenirken 29 araç sürücüsüne toplam 128 bin 204 TL cezai işlem uygulandı, 2 araç trafikten men edildi. 4 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Parklar metruk bina uygulaması

Park ve metruk bina denetimlerinde ise 630 şahsın UYAP sorgulaması yapılırken 4 aranan şahıs yakalandı.

Eğlence mekanları denetlendi

9 eğlence merkezi denetlenirken, 252 şahsın UYAP sorgusu yapıldı.