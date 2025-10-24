İnegöl'de bilim şöleni başladı

İnegöl Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bilim Şenliği, düzenlenen coşkulu açılış töreniyle start aldı. 24-25 Ekim tarihlerinde 2 gün boyunca İnegöl Belediyesi Kent Meydanı ve Yaşam Alanı içerisinde bulunan sergi salonunda devam edecek etkinlik, İnegöllü öğrencileri ve vatandaşları bilimle buluşturacak.

İnegöl Belediyesi’nin Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlediği "Bursa Bilim Şenliği: Bilimle Üretiyor, Teknolojiyle Gelişiyoruz" etkinliği bu sabah başladı. İnegöl Belediyesi Kent Meydanı ve Yeni Yaşam Alanı içerisinde bulunan sergi salonu ve meclis salonunda düzenlenen Bilim Şenliği; paneller, sergi, atölyeler ve müze gezileriyle hem öğrencilere hem vatandaşlara farklı deneyimler sunuyor. 24-25 Ekim tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında açık kalacak etkinliğin katılım yaşı 3-77 yaş olarak belirlendi. Tüm ilçe halkı, Bilim Şenliğine davet edildi. Etkinlik alanı ilk andan itibaren öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Derdimiz yeni selçuk bayraktar’lar yetiştirmek

Bilim Şenliği açılış programında bir konuşma yapan İnegöl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, "Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile İnegöl Belediyemizin ortaklaşa düzenlediği Bilim Şenliğinde derdimiz şu; öğrencilerimizi bilimin ışığıyla aydınlatmak. Yeni Selçuk Bayraktar’lar yetiştirmek, teknolojiye adapte olmuş yeni nesiller yetiştirmek. Bu vesileyle eğitimi her zaman merkeze alan Belediye Başkanımıza da katkı ve destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Güçlü Türkiye tüm dünya için lazım

Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş ise "Bilim Şenliklerini neden yapıyoruz? Cumhurbaşkanımızın da her zaman söylediği bir söz var, güçlü Türkiye’ye her zaman ihtiyacımız var. Güçlü Türkiye, tüm dünya insanlarının, mazlumların ve Müslümanların ihtiyacı var. Coğrafyamızın yaşadığı sorunların farkındayız. Biran evvel güçlenmemiz ve bütün dünya mazlumlarının yanında durmamız gerekiyor. Zaten belli ölçülerde biz bunu hissettirir duruma geldik. Bilim ve teknolojiyle bunu çok daha farklı boyutlara taşıyacağız. Çocuklarımızda altyapıyı oluşturacak bu tür etkinlikleri de çok önemsiyoruz. İnegöl Belediyemize de bu noktada katkı ve destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Eğitime, ilime, bilime yatırım yapmaya devam edeceğiz

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban Bursa Bilim Şenliğine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek; "Etkinlik kapsamında sergimiz olacak, panellerimiz olacak. Aynı zamanda sergi salonumuzda 21 farklı atölye çalışması yapılacak. Benden önceki konuşmalarda da ifade edildi; ülkemiz de şehrimiz de bilim ve teknoloji alanında gelişmeye devam ediyor. Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Fırsatlarımız var, değerlerimiz var. Bu değerlerin farkına varabilirsek çok daha güzel işler yapabileceğimizi düşünüyorum. İnegöl Belediyesi olarak da hem İnegöl’ümüzün gelişimi adına hem kalkınması adına iş dünyasının da eğitimin de yanında olmaya devam edeceğiz. İnsana yatırım yapacağız. Bugün de 7’den 70’e herkese bu fırsatı sunmuş oluyoruz. Burada sergi ve atölyeler gerçekleşecek. Hemen yan salonda İnegöl’ümüzdeki iş dünyasından önemli işletmelerimizin temsilcilerimizin panelleri olacak. Dolayısıyla eğitime, ilime, bilime yatırım yapmaya devam edeceğiz. Çok kıymetli bir program. İnegöl’de ev sahipliği yapmaktan da mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.

Bilim şenliğinin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz

Konuşmalar sonrası Bilim Şenliğinin açılışı yapılarak önce sergi, ardından atölyeler ziyaret edildi. Bir yandan da sergi salonunun hemen karşısındaki Meclis Salonunda lise düzeyi öğrencilere yönelik paneller düzenlenirken, protokol üyeleri bu alanı da ziyaret etti. Burada da katılımcılara yönelik bir konuşma yapan Başkan Alper Taban, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen ‘Bursa Bilim Şenliği: Bilimle Üretiyor, Teknolojiyle Gelişiyoruz’ etkinliğinin İnegöl Belediyesi olarak bir parçası olmaktan ve şehrimizde bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Az önce sergi açılışımızı gerçekleştirdik, burada da çok değerli panelistlerimizi dinleyeceğiz. Burada Çilek Mobilya, Starwood, Küçükçalık Tekstil ve Mobilyacılar Odamız adına yer alan panelistlerimiz var. Ben destek ve katkıları için kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bilimin ışığında ciddi adımlar atıyoruz

Başkan Taban, son yıllarda hem şehrimizde hem ülkemizde bilime ve teknolojiye yapılan yatırımlarla beraber ciddi bir ivmelenme içerisinde olduğumuzu da işaret ederek şöyle devam etti: "Araştırma merkezleri, teknoparklara, kuluçka merkezleri gibi pek çok girişimlerin yapıldığını görüyoruz. Bunların neticesinde de İHA’lar, SİHA’lar, açık denizlerde doğal gaz keşifleri gibi bulunan petrol rezervleri gibi pek çok imkanların elde edildiğini görüyoruz. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak bilimin ışığında dijitalleşme noktasında da ciddi adımlar atarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurumuzda özellikle Kaizen uygulamalarıyla pek çok verimliliği elde ettik. Dijitalleşme noktasında e-devlette şu an ev fazla hizmeti veren belediyeyiz. Temizlik hizmetlerinde akıllı rota optimizasyonları, güneş enerji sistemleri, mobil uygulamalar gibi pek çok alanda da yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Bu noktada gençlerimizi önemsiyor, onlara fırsatlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bu düşünceyle bünyemizde Avrupa Birliği Proje Ofisini açtık. Eurodesk Temas Noktası oluşturduk. Burada gençlerimizin özellikle yurtdışı fırsatlarını da deneyimleyerek içerde daha zengin şekilde neler yapabileceklerini görmek istiyoruz. Geçtiğimiz dönem Bilişim Vadisinde bir ofis açarak gençlerimizin orayı da görmesini sağladık."