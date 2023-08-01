İnegöl'de büyük fabrika yangını

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iplik ürettiği belirtilen fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun duman gökyüzünü kaparken ilçenin de bir çok yerinden görüldü.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl Mobilya Sanayi Bölgesinde iplik ürettiği öğrenilen bir fabrikada saat 16.30 sıralarında yangın başladı. Yangın yan yana bulunan 4 ayrı fabrikaya da sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle fabrika boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile AFAD ekibi sevkedildi. Yangını söndürme çalışmaları dört bir koldan devam ederden yoğun duman ilçenin bir çok yerinden de görülüyor.