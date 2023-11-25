İnegöl'de çatıdan düşen adam ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Mezit Mahallesi'nde meydana gelen olayda çatıdan düşen adam ağır yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Mezit Mahallesi’nde meydana gelen olayda çatıdan düşen adam ağır yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Mezit Mahallesi’nde bir evde meydana geldi. Çatıya çıkarak onarım yapan Cavit G. (62) dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.