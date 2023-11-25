İnegöl'de çatıdan düşen adam ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Mezit Mahallesi'nde meydana gelen olayda çatıdan düşen adam ağır yaralandı.

İnegöl'de çatıdan düşen adam ağır yaralandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Mezit Mahallesi’nde meydana gelen olayda çatıdan düşen adam ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Mezit Mahallesi’nde bir evde meydana geldi. Çatıya çıkarak onarım yapan Cavit G. (62) dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.