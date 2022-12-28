İnegöl'de çiftçiye ücretsiz tarımsal danışmalık hizmeti

İnegöl Belediyesi, çiftçilere ücretsiz tarımsal danışmanlık hizmeti verecek. Bu uygulama ile eğitim ve mesleki becerilerinin geliştirilmesine yönelik AB fonlarından faydalanılması, kooperatiflerin temel kapasitesi, makine parkuru ve faaliyet alanlarının geliştirilmesi, gelir kalemlerinin arttırılması, ilçede faaliyet gösteren tarım ve hayvancılık, turizm yatırım projeleri, teknolojik ve eğitim kapasitelerinin arttırılması hedefleniyor.

Güçlü bir sanayi şehri olmasının yanında aynı zamanda verimli topraklarıyla önemli bir tarım şehri de olan İnegöl, bu alanda bir başarı öyküsü yazmakta kararlı. Özellikle mobilyada sanayicilerin son 20 yılda ortaya koyduğu başarıya benzer bir tablonu tarımsal üretimde de yaşanması hedeflenirken, İnegöl Belediyesi bu alanda adımlar atmaya devam ediyor. Bilinçli bir tarım toplumu oluşması ve tarımın profesyonel bir altyapıda modern tekniklerden faydalanılarak yapılması hedefiyle hayata geçirilen projeler çerçevesinde yeni bir uygulama daha hayat buluyor.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Üstünbaş Proje ve Danışmanlık Şirketi iş birliğinde Ziraat Mühendisi ve IPARD/TSE Proje Danışmanı Ümit İlhan Üstünbaş tarafından her hafta perşembe günü saat 10.00 ile 15 arasında İnegöllü çiftçilere ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek.

Tarımda bir başarı hikayesi yazmak istediklerine dikkat çeken Başkan Taban, “İnegöl sanayide önemli işler başarmış bir şehir. Özellikle mobilyada elde edilen başarıyı, şehrimizin bir diğer değeri tarımda da yakalamayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmada önceliğin çiftçilerimizin birlik ve beraberliğinden geçtiğini biliyoruz. Tek vücut olarak hareket edersek, verimli topraklarımızı şehrimiz ve çiftçilerimiz adına bereketli bir gelir kaynağına dönüştürmüş oluruz. Bu noktada doğru planlama ve profesyonel destek bizler için önemli. İnegöl Belediyesi olarak üreticilerimizi en iyi şekilde yönlendirmek, onlara yol göstermek amacıyla çalışmalar yapıyoruz” dedi.

“Tarımsal Danışmanlık Uygulamasını hayata geçirmedeki amacımızdan da bahsetmek gerekirse; öncelikle biz tarımsal değerlerimizi geliştirmek ve doğru adımlar atarak ilerlemek istiyoruz” diyen Taban, “Burada işi ehline danışarak yapmak önemli. Belediyemiz tarafından; Eğitim ve Mesleki Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik AB Fonları, kooperatiflerimizin temel kapasitesini, makine parkını ve faaliyet alanlarını geliştirmek, gelir kalemlerini arttırmak, ilçemizde faaliyet gösteren tarım ve hayvancılık, turizm yatırım projeleri, teknolojik ve eğitim kapasitelerini arttırmak amacıyla; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Destekleri, Ajans Projeleri (BEBKA), Eğitim ve Teknolojik Yeniliklerin Yerinde Görülmesi (ERASMUS+) AB Destek Fonları, Tarım Bakanlığımızın Öz Kaynaklarından Sağlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Projesi (KKYDP) gibi kurumlardan destek alım imkanlarına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hususlarda uzmanlardan destek alıp söz konusu desteklerin alınmasını sağlayarak kamu kurum ve kuruluşlarımız ile kooperatiflerimizin kapasitesini artırmayı hedefliyoruz. Yine kurum ve kooperatiflerimizin gelir kaynaklarını, eğitim ve teknolojik alt yapılarını arttırmak ve böylelikle sürdürülebilirliklerini sağlamak hedefindeyiz. Devletimizin kamu kurum ve kuruluşlarına sağladığı pek çok destek kalemi bulunmakta. Biliyoruz ki bu kaynaklar doğru yönlendirmeyle, yerinde ve ihtiyaç doğrultusunda kullanılmasıyla çok daha fazla katma değer sağlayabilir. Bu vesileyle, şehrimizin topraklarını işleyen tüm çiftçilerimizi Tarımsal Danışmanlık Uygulamamızdan faydalanmak üzere danışmanımızla bir araya gelmeye davet ediyorum. 29 Aralık Perşembe günü itibariyle başlayacak bu uygulama her hafta düzenli şekilde devam edecek” şeklinde konuştu.