İnegöl'de çocuklar tiyatro ile kahkahaya doydu

İnegöl Belediyesi ve Bursa Karagöz Derneği işbirliğinde düzenlenen Geleneksel Tiyatro Günleri, Ortaköy Mahallesi’nden devam ediyor. 5 akşam 5 farklı kırsal mahallede sürdürülen etkinlikler kahkaha dolu anlar yaşatıyor.

Her yaş grubu için farklı etkinlikler düzenleyen İnegöl Belediyesi, bu kez de kırsal mahallelerin yaz akşamlarını süsleyerek unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Bursa Karagöz Derneği iş birliğinde 5 akşam 5 farklı kırsal mahallede düzenlenecek İnegöl Belediyesi Geleneksel Tiyatro Günleri çerçevesinde meddah, orta oyunu ve karagöz gösterileriyle her yaştan bireyin ilgiyle takip edeceği tiyatro günleri, konuk olunan mahalle tarafından ilgiliyle karşılanıyor.

Ortaköylü çocuklar kahkahaya doydu

Her akşam farklı bir kırsal mahalleye konuk olan ekip, meddah, orta oyunu ve karagöz ile Ortaköy’de ilgiyle karşılandı. Ortaköy Mahallesi Süleyman Ezim İlkokulunda düzenlenen gösterileri özellikle çocuklar kahkahalarla izledi. Geleneksel Tiyatro Günleri mahalle sakinlerinden tam not aldı. Gösteri boyunca çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Geleneksel Tiyatro Günleri etkinlikleri, 19 Ağustos Cumartesi saat 20.30’da Deydinler Dr. Emin Acar Ortaokulunda ve 20 Ağustos Pazar saat 20.30’da Küçükyenice Mahallesi Küçükyenice Ortaokulunda gerçekleştirilecek.