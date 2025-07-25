İnegöl'de depoya uyuşturucu baskını
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin depo olarak kullanılan yere yaptığı baskında, uyuşturucu taciri yakalandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin depo olarak kullanılan yere yaptığı baskında, uyuşturucu taciri yakalandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri şahsı takibe aldı. Takip sırasında Mahmudiye mahallesindeki bir depoya giren şahsı yakaladı. Depoda yapılan aramada 120 gram bonzai uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli Sedat B. (45) gözaltına alındı.
Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.