İnegöl'de dijital dönüşüm hamlesi

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, özellikle dönem içerisinde yapılan dijital değişim ve dönüşüm hamlelerine dair yaptığı açıklamalarla İnegöl Belediyesi’nin bu alanda ortaya koyduğu başarıya dikkat çekti.

Açıklamasına Irak’ın kuzeyinde yaşanan terör saldırısında yaşamını yitiren şehitler ve Filistin’de yaşanan zulümle başlayan Alper Taban, “Şehitlerimize cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Ülke dediğiniz, vatan dediğiniz de böyle savunuluyor. Bayrağımızı dalgalandırabilmek ve ülkemizi tam bağımsız yönetebilmek adına nice şehitler vermeye hazırız. Milletimizin de başı sağ olsun. Cenabı Allah kötüye fırsat vermesin. Filistin’de de son dönemde yaşananlar bizleri derinden etkiliyor. Orada bir zulüm var. Artık gerçekten buradan gelen haberler canımızı çok sıkıyor. Hiçbir günahı olmadan şehit edilen, öldürülen Müslüman kardeşlerimiz var. Ancak bunların hiçbiri karşılıksız kalmayacaktır” dedi.

“Kendi adıma güzel bir dönem geçirdiğimi düşünüyorum”

Dönem başında 94 beyanla halkın karşısına çıktıklarını, stratejik plan olarak da 125 beyanlarının bulunduğunu hatırlatan Başkan Alper Taban, “Dönemin başında bir hayal kuruyorsunuz ve onları da makul ve mantıklı hedefler haline dönüştürmeye çalışarak beyanlarınızla toplumun önüne çıkıyorsunuz. Biz de toplamda 94 beyanımızla, stratejik planda da 125 beyanla bu yola çıktık ve bugün bunların yüzde 84’ünü tamamladığımızı ifade edebilirim. Bu arada beyanlarımız arasında yer alıp yapmadığımız çalışmalar da oldu. Fizibilitesini yapıp sürdürülemez olduğunu gördüğümüz işleri bir kenara ayırdık. Onun yanı sıra da hiç planlamamızda, beyanlarımızda yokken yapmamız gereken işler olarak karşımıza çıkan işleri de yapmaya çalıştık. Ben kendi adıma güzel bir dönem geçirdiğimi düşünüyorum. Kamuoyu da bunu değerlendirecektir. İnegöl hızlı büyüyen bir şehir. Sanayisi, tarımı ve göç durumu hala devam ediyor. Sonuç itibariyle bu süreci biz en doğru şekilde yönetmek istiyoruz ve bunu da şehrin lehine çevirmek istiyoruz” diye konuştu.

Meydanıyla ön plana çıkan bir şehir kurgulandık

Yapılan projelerle ilgili vatandaşlardan gayet olumlu ve mutlu eden dönüşler olduğuna da vurgu yapan Başkan Taban, şöyle devam etti: “Çünkü ihtiyaçları belirlemeye çalıştık. Şehrin ihtiyacı olan konuları ön plana çıkarmaya çalıştık. İnsanların nitelikli ve kaliteli zaman geçirebilecekleri alanları çoğaltma noktasında ihtiyaçlarımız var. Bunlarla ilgili de yeni yaşam alanları oluşturulması gibi beyanlarımız vardı. Bunlar arasında bitirip hizmete girenler var, devam eden önümüzdeki yıl tamamlanacak olanlar var. Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı dediğimiz bölge bizim yeni hizmet binalarımızın da içerisinde yer aldığı bir alan. Bu alan içerisinde vatandaşlarımızın gelip oturacağı, vakit geçireceği, restoran ve kafeteryasını kullanabileceği, sergi salonu ve kitaphanenin yer aldığı güzel bir alan. Hemen karşısında da Merkez Park olarak ifade ettiğimiz alanda benzer özellikler var. Bu çalışmalar şehrimizin merkezinde. Biliyorsunuz şehirler meydanlarıyla ön plana çıkıyor. Biz de bu noktada alanlar kurguladık.”

Kanal İnegöl projesi

“Semtlerimizde uyguladığımız yaşam alanlarımız var. Koruluklar, semt sahaları, çeşitli sosyal donatı alanları. Bunlardan biri de Kanal İnegöl. Mesudiye Mahallemizde imar hattımızın bittiği noktada geçen bir Bedre deremiz var. Burada yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki alanda bir yenileme çalışması yaptık. Hem kanal ıslahı gerçekleştirdik hem etrafında kullanım alanları oluşturduk.”

400 kilometre alt yapı yenilendi

“Bu işin en zor kısmı alt yapı. Şöyle bir gerçeklik var, bugün bir inşaat yaptığınızda çatıdan değil, temelden başlıyorsunuz. Şehirler de böyle. Önce alt yapıdan başlıyoruz. İnegöl’de şehir merkezinde oluşturulmuş alt yapılar var ancak bunları yenileme ihtiyacı olduğundan Büyükşehir Belediyemizle birlikte bu çalışmayı başlattık. Şu an biz içme suyu hattı ağırlıklı olarak çalıştık. Yaklaşık 400 kilometre çalışma gerçekleşti.”

Güçlü bir tarım şehriyiz

“İnegöl bir sanayi şehri olarak gözükse de aslında arka planda güçlü bir tarım şehriyiz. Örneğin iyi bir meyve şehriyiz. Yıllık 220 ton meyve üretimi yapılıyor. Özellikle yeni ürün, farklı ürün ekilişi çalışmaları da devam ediyor. Birlikte hareket edebilme kültürünü yerleştirmek adına Üreten Çiftçiler Kooperatifimizi kurduk. Devletimizin de bu noktada verdiği destekler var. Soğuk Hava Depomuzu devletimizin destekleriyle yaptık. Devamında Tarım Kitaphaneleri, örnek eğitim bahçeleri gibi pek çok çalışmalar yaptık. Sulama göletleri yapılıyor şehrimizde. Bunların her biri geleceğe matuf İnegöl’e değer katacak. Meyve üretiminde bunu daha fonksiyonlu, katma değerli hale getirebilir miyiz dedik ve Özündenkuru meyve kurutma tesisimizi kurduk.”

Yöresel lezzetler Gastro İnegöl’de sunuluyor

“İnegöl’ün gastronomi anlamında da buradan kendisine bir değer katacağını gördük. Burada da bize cesareti İnegöl Köftesi verdi. Şehrimizin bir markası ve tanıtım gücü olmuş İnegöl Köftesi var. Bizler de köylerimizi tarayarak 200’e yakın yemek zenginliği çıktı. Akademik desteklerle gastronomiyi adım adım İnegöl’de ayağa kaldırmak üzere çalışmalar başlattık. Oluşturduğumuz Gastro İnegöl restoranında da vatandaşlarımız şehrimizin yöresel lezzetlerini tadabiliyorlar. Klasik bir sosyal tesis gibi değil, yöresel lezzetlerin sunulduğu bir tesis.”

“En iyi yaptığımız şeyi, vatandaşlarımızın can kulağıyla dinlemek”

“Bizim en iyi yaptığımız şey, vatandaşlarımızı can kulağıyla dinlemek. Bizden istenen nedir? Gençlerimizden de bizlere gelen talepler üzerine sosyalleşme, ders çalışma alanları açığını gidermek adına Nöbetçi Kitaphaneleri hayata geçirdik.”

“Kurumumuzda her şey bir tuş kadar yakınımızda”

“Gözlemlerimize göre artık her yaş grubu dijital dönüşüme kendine yetecek kadar ayak uyduruyor. Herkes akıllı telefonları kullanıyor. Bizler de bu manada dijital değişim ve dönüşüme ağırlık verdik. Hem iş ve işlemleri dijital ortamda daha kolaylıklar görüp kontrol edebiliyoruz hem de vatandaşımıza da kolaylık. Kurumumuzda pek çok işlem artık online olarak yapılıyor. Vatandaşımız belediyeye gelsin ama çay kahve içmeye gelsin. Onun dışında tüm işleri online olarak yapabilir miyiz diyerek bu yola çıktık. Bu çerçevede e-belediyecilik ve e-devlet dediğimiz kanalların hepsini dijitalize etmeye devam ediyoruz. Mobil belediyecilikte kendi iç dönüşümümüzü sağladık. Göreve geldiğimiz ilk süreçte bir yazılım satın alması yaptık. O yazılım bizleri ciddi manada toparladı ve veri akışlarını daha düzenli hale getirdi. Pek çok alanı buradan yönetiyoruz. Bugün kurumumuzda her şey kayıt altında ve bir tuş kadar yakınımızda.”

“Yeni dönemde kentsel dönüşümü daha yoğun çalışacağız”

“Ülke olarak bir afet ve deprem gerçeğimiz var. Şehirler olarak buna en güçlü şekilde hazırlanmalıyız. Bununla ilgili dönemimizin başında afetlerle ilgili bir eylem planı ve risk planı oluşturmuştuk. Önümüzdeki dönemde de kentsel dönüşümü daha yoğun bir şekilde çalışacağımız bir dönem olacak. Vatandaşımız da bu sürece geçmişte daha uzak dururken bugün daha olumlu yaklaşıyorlar. Şehrin de dönüşümünü bu vesileyle geliştirmemiz lazım.”