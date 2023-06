İnegöl'de düğünlere YKS engeli

TAKİP ET

İnegöl Belediyesi, hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumlarına Giriş (YKS) sınavları öncesi bir dizi tedbir kararı aldı. Buna göre; Cuma akşamından başlamak üzere hafta sonu inşaatlardan düğünlere, etkinliklerden kutlamalara kadar kısıtlamalar getirildi.

İnegöl Belediyesi, 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS sınavları öncesi öğrencilerin olumsuz etkilenmemesi adına bir dizi tedbir kararı alındığını duyurdu. 3 oturumda yapılacak sınavlar hakkında alınan karar şöyle duyuruldu;

"17-18 Haziran’daki öğrencilerimizin geleceği adına önem taşıyan sınavda, her bireyin toplumsal sorumlulukları olduğunu hatırlatmak isteriz. 3 oturum şeklinde yapılacak olan ve ilki 17 Haziran Cumartesi 10.15’te başlayacak sınavlar, 18 Haziran Pazar günü 10.15 ve 15.45 olmak üzere gerçekleştirilecek. Bu süreçte öğrencilerimizin etkilenmemesi adına yerel idare olarak bir dizi tedbir kararını uygulamaya geçirdik. Sınava girecek öğrencilerimizin dikkatlerini dağıtabilecek çevre ile alakalı etkenlere ilişkin alınan tedbirler çerçevesinde, öncelikle Cuma akşamı geç saatlerde öğrencileri uykusuz bırakacak şekilde davranış ve hareketlere müsaade edilmeyecek. Bununla birlikte, sınav esnasında her türlü inşaat ve tadilat faaliyetlerine ara verilmesi, düğün öncesi ve düğün sonrası açık alanda gürültüye sebep olacak cemiyet, eğlence faaliyetlerinin kısıtlanması, kullanımı normalde zaten yasak olan havai fişek, torpil gibi piroteknik malzemelerin düğün gibi etkinliklerde kesinlikle kullanılmayacaktır. Düğün konvoylarında araçlardan korna, müzik gibi gürültü kirliliği yapılmaması, 16 Haziran Cuma gününden itibaren 18 Haziran 2023 akşamına kadar sokak etkinliklerinin kısıtlanması, vatandaşlarımızın trafikte seyirleri esnasında mümkün mertebe araç kornalarının çalınmaması, yüksek sesli müzik dinlenmemesi, ev ve işyerlerimizde çevreye gürültü ve rahatsızlığı verecek her türlü faaliyetten kaçınılması kararları alınmıştır. Sınava girecek öğrencilerimizin mağdur olmaması, sınav öncesi uyku düzenlerinin bozulmaması, sınav esnasında dikkatlerinin dağılmaması için alınan bu kararlara uyulmasını rica eder, aksi halde cezai yaptırım uygulamak zorunda kalacağımızı duyururuz. Kural ihlali yapanlarla ilgili de vatandaşlarımız 153 Çözüm Merkezimize ulaşması durumunda ilgili kolluk kuvvetlerince müdahale edilecektir."