İnegöl'de festival coşkusu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 38. Uluslararası Kültür Sanat Festivali renkli görüntülerle başladı. Festival, 20 Temmuz’a kadar sürecek dolu dolu programlarıyla birbirinden renkli görüntülere sahne olacak.

İnegöl’ün kültürel kimliğini daha da güçlendirmek, köklü geçmişinden aldığı zenginliği gelecek kuşaklara aktarmak ve farklı kültürleri bir araya getirerek birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla düzenlenen 38. Uluslararası Kültür Sanat Festivali başladı. Festivalin açılışı; İnegöl AVM önünden başlayan kortej yürüyüşü, ardından Kültür Park’taki dernek çadırlarının açılışı açılış ve Amfi Tiyatro’da düzenlenen görkemli gala gecesiyle gerçekleştirildi.

Aralarında 10 farklı ülkeden gelen halk dansları ekiplerinin de bulunduğu korteje; İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, protokol ve meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile hemşehri dernekleri başkan ve yöneticileri, kardeş şehir delegasyonları ve çok sayıda İnegöllü vatandaşlar katıldı.

Kortej, Kültür Park’a kadar süren yürüyüşün ardından alanda kurulan kültür çadırlarının açılışıyla devam etti. Kültür Park Kameriyeler bölgesinde açılan 23 hemşehri derneğine ait çadırlarda kültürel sunumlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. İnegöl’ün çok kültürlü yapısını yansıtan bu çadırlar festival süresince misafirlerini ağırlayacak. Ayrıca Kültür Park içerisinde esnaf odaları işbirliğiyle yaklaşık 50 stant açıldı. Alışveriş, el emeği ürünler, sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumların yer aldığı stantlar ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.

Günün sonunda ise saat 21.00’de Kültür Park Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen Festival Gala Gecesi ile ilk gün programı taçlandı. Yerel halk dansları ekiplerinin yanı sıra; Arjantin, Kolombiya, Panama, Kazakistan, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Gürcistan ve Bulgaristan’dan gelen 10 farklı halk dansları ekiplerinin sahne aldığı gala gecesi, izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu. Sahne performansları ve etnik danslarla süslenen gece, İnegöl’ün kültürel zenginliğini ve uluslararası boyutunu bir kez daha ortaya koydu.