İnegöl'de ihtiyaç sahipleri için 'sıhhatler olsun' proje başladı

İnegöl Belediyesi, Berberler ve Kuaförler Odası iş birliğinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik ’Sıhhatler Olsun’ projesini başlattı. Gönüllü berber esnafının destekleriyle, 1 yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin tıraş ihtiyacı esnaflar tarafından karşılanacak.

İnegöl Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yeni bir uygulamanın startını verdi. Berberler ve Kuaförler Odası iş birliğinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik ’Sıhhatler Olsun’ projesi başlatıldı. Kaizen öneri sistemi çerçevesinde Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli Emre Ecer’in önerisi olarak hayata geçirilen proje, Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden destek alan, ihtiyaçlı olduğuna dair tespiti yapılmış aileleri kapsayacak. Mevcuttaki ihtiyaçlı listesindeki, yaşlı, dul, yetim ve depremzede aileler, berber ve kuaför ihtiyacı çerçevesinde mahalle bazlı yönlendirilerek hangi mahallede ikamet ediyorlarsa projeye destek olan en yakın kuaföre yönlendirilecek.

1 yıl süreyle devam edecek olan ve 2024 Haziran ayında son bulacak projeye ilişkin Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erhan Güven ile İnegöl Belediyesi Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hayriye Durmuş açıklamalarda bulundu. Başkan Alper Taban, “Bugün ’Sıhhatler Olsun’ projemizle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek için bir aradayız. Belediyeler sadece altyapı ve üstyapı projeleri mi yapar? Tabi ki hayır. Bunların yanında sosyal sorumluluk çalışmalarını da yerine getirir sosyal belediyecilik kavramı altında. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak diğer görevlerimizi tabi ki takip etmek zorundayız ancak vatandaşımıza dokunacak, insanların ihtiyaçlarını giderecek faaliyetleri de yerine getirmemiz gerekiyor” dedi.

"Uzun süredir kurumumuzda Kaizen çalışmaları yapıyoruz" sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, şöyle devam etti:

“Bu noktada çalışma arkadaşlarımızdan da bizlere çeşitli öneriler, talepler geliyor. Bunlar bir komisyon marifetiyle değerlendiriliyor ve yapılabilecek olanları hayata geçiriyoruz. Sıhhatler Olsun projesi de Kaizen üzerinden bizlere gelen, Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz ile beraberinde Berberler ve Kuaförler Odası paydaşlığında yapılabilecek bir proje. Biliyorsunuz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz üzerinden ihtiyaç sahibi ailelerimizin her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Yemeğinden kişisel bakımlarına kadar, evlerinin onarımından ev eşyalarının yenilenmesine kadar pek çok konu başlığını yerine getiriyoruz. Bugün de burada Berber ve Kuaförler Odamız ile bu alandaki ihtiyacın giderilmesi konusunda atılacak adımı duyuracağız. İhtiyaç sahibi ailelerimizin berber ve kuaför ihtiyacını nasıl karşılarız diye Oda Başkanımıza başvurduk ve kendisi de bizlere destek verebileceklerini ifade etti. Burada bir zorunluluk söz konusu değil. Gönüllülük esasıyla yapılacak bu uygulama. Nasıl ki her malın bir zekatı varsa, bu da huzurlu olmanın, sağlıklı olmanın bir zekatı olsun diyerek ‘Sıhhatler Olsun’ projesini berber esnaflarımızla hayata geçirmek istiyoruz. 1 yıllık bir proje bu. 2024 yılı Haziran ayına kadar gönüllü olarak projede yer almak isteyen, ben de ihtiyaç sahibi ailelerin tıraş masrafını karşılamak istiyorum diyen berber esnaflarımız 153 Çözüm Merkezimizi arayarak kayıt bırakabilirler. İlgili müdürlüğümüz de bu planlamayı yaparak organizasyonu sağlayacak.”