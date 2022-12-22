İnegöl'de kahvehaneler kitaphaneye dönüşüyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde okuma alışkanlığının artması ve kitapların herkesin gözünün önünde olması amacıyla belediye, “Kahvehaneler Kitaphaneye Dönüşüyor” projesini başlattı. İlk olarak Kemalpaşa Mahallesinde bir kahvehanede 250 kitabın yer aldığı bir kitaplık kuruldu. Aynı zamanda kahvehaneleri yeniden kıraat alanlarına dönüştürecek projeye ilişkin İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tüm mahallelerde benzer alanları oluşturacaklarını söylerken, mahalle sakinleri ise kitaplarla buluşmaktan son derece memnun kaldıklarını ifade etti.

Bir yandan şehri imar ederken bir yandan da şehirde yaşayan vatandaşların hayatına dokunacak adımlar atan İnegöl Belediyesi, örnek bir projeyi hayata geçirdi. Okumaya verdiği önemle bu alanda çeşitli farkındalık etkinlikleri ortaya koyan, 6 yıldır düzenlediği Kitap Fuarlarıyla milyonlarca kitabı, yüzlerce yayınevi ve yazarı ilçe halkıyla buluşturan İnegöl Belediyesi, son olarak “Kahvehaneler Kitaphaneye Dönüşüyor” projesinin startını verdi. 116 mahallenin tamamında uygulanması hedeflenen projenin pilot uygulaması, şehrin en büyük mahallesi olan Kemalpaşa Mahallesinde bir kahvehanede hayat buldu. Kahvehanelerin kıraathane ismine uygun mekanlara dönüşmesi adına Kafe 44 isimli kahvehaneye içerisinde 250 kitabın yer aldığı kitaplık kuruldu.

Başkan Taban ziyaret etti

Kahvehanede kitaplığın kurulduğu ilk gün, kahvehanenin müdavimleri karşılaştıkları manzara karşısında önce şaşkınlık yaşadı, sonra ellerine kitapları alarak projeye destek verdi. Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki meclis üyeleri ve heyetle birlikte İnegöl’ün ilk kitaphaneye dönüşen kahvehanesini ziyaret etti. Burada vatandaşlarla buluşup projeyi anlatan Başkan Taban, okumanın önemine de dikkat çekti.

“Kahvehanelerin aslına rücu etmesini, kıraathanelere dönüşmesini arzu ediyoruz”

Kahvehaneler Kitaphaneye Dönüşüyor projesinin ilk uygulamasına ilişkin açıklamalarda da bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Kemalpaşa Mahallemizde Tahsin Karaca ağabeyimizin kahvehanesindeyiz. Burada İnegöl Belediyesi olarak Kültür İşleri Müdürlüğümüz ve Kültür Sanat Komisyonumuz uhdesinde “Kahvehaneler Kitaphaneye Dönüşüyor” projesini hayata geçirmek için geldik. Kemalpaşa Mahallemiz bizim büyük bir mahallemiz. Yaklaşık 25 bin nüfusa sahip ve vatandaşlarımız müsait olan zamanlarında burada toplanarak sohbet ederler, çaylarını, kahvelerini içerler. Bizler de kahvehanelerin aslına rücu etmesini, yani kıraathanelere dönüşmesini arzu ediyoruz. Bu noktada burada ilk pilot uygulamamızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Herkesin başucunda kitapları olmalı

Projenin uygulanma şeklinden de bahseden Başkan Taban, şöyle devam etti: “Burada kahvehane formatı aynen devam ediyor. Buraya yerleştirdiğimiz kitaplıklara 250 adet önemli kitabı yerleştirerek vatandaşlarımızın zamanlarını kitap okuyarak geçirmesine teşvik etmek amacıyla ilk uygulamamızı yaptık. Tabi burada şunu arzu ediyoruz, Allah’ın ilk emri oku. İnsan da gelişebilen, düşünebilen, akledebilen bir varlık. Bizler de tüm insanlığın başucunda kitapları olmasını arzu ediyoruz. Evimizde, iş yerimizde, sosyalleşmek için geldiğimiz kahvehanelerde de bu böyle olsun istiyoruz. Bu amaçla kahvehanelerin de aslına rücu etmesini, kıraathane olmasını arzu ediyoruz.”

Türkiye’nin ilk tarım kitaphanesi de İnegöl’de kuruldu

“Bununla ilgili daha önce yapmış olduğumuz uygulamalar da vardı. Her yaştan vatandaşımızın faydalanacağı kitaphaneler oluşturduk. Bu uygulama da kitaphanelerimizin üzerine ilave ettiğimiz bir uygulama oldu. Yine kırsal mahallelerimizde Tarım Kitaphanelerini uygulamaya başladık. Bunun ilk örneğini Hamamlı Mahallemizde yaptık. Tarım odaklı kitaplarla vatandaşlarımızın ilgi alanlarıyla ilgili yayınlardan istifade etmesini sağladık. Bu ve buna benzer uygulamaları şehrimizin tüm lokasyonlarında arttırmak istiyoruz. 116 mahallemizin tamamında benzer uygulamaları gerçekleştirerek vatandaşımızın farkındalığını arttırmak, kitap okuma oranını arttırmak istiyoruz. Kahvehanesinde bu uygulamayı yapmamıza müsaade eden Tahsin Karaca ağabeyimize de çok teşekkür ediyorum.”

Okumak her şeyin temeli

Kahvehanenin işletmecisi Tahsin Karaca da projeyle ilgili fikirlerini paylaştı. Karaca, “İnegöl Belediyemiz ve Belediye Başkanımıza “Kahvehaneler Kitaphaneye Dönüşüyor” projesinden bizleri de faydalandırdıkları için teşekkür ediyorum. İşletmemizin üniversiteye de yakın olması nedeniyle hem öğrencilerimizin hem yetişkinlerin faydalanacağını düşünüyorum” dedi. Kahvehanenin müdavimi olan bir müşteri ise “Bu hizmeti bizlere sunan Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Bizler buraya kafamızı dinlemeye, çay içmeye geliyoruz. Bu vesileyle elimize de kitabı alır okuruz. Belki bizim yaşımız geçti ama gençler için özellikle çok faydalı” diye konuştu. Aynı zamanda emekli Banka Müdürü olan mahalle sakini ve kahvehanenin müşterisi Temel Akçay da “Kahvehanemizde böyle bir kütüphane alanı oluşturulmasından memnuniyet duyduk. Okumak her şeyin temeli. Eğitim her şeyin temeli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.