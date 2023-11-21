İnegöl'de kar manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturdu
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki ormanlarda kar yağışının ardından mest eden görüntüler oluştu.
Bursa’nın İnegöl ilçesindeki ormanlarda kar yağışının ardından mest eden görüntüler oluştu.
İnegöl’de pazar günü başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. İnegöl’ün yüksek kesimlerinden Boğazova bölgesi beyaz gelinliğini giydi. Kartpostallık görüntüler, İnegöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekiplerince havadan görüntülendi.