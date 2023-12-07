İnegöl'de kırsal mahallelerin statüsü masaya yatırıldı

İnegöl Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. 11 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

İnegöl Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı Çarşamba günü 14.30’da meclis salonunda yapıldı. Belediye Başkanvekili Erdal Akkaya Başkanlığında yapılan mecliste, 11 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda 89 kırsal mahalle görüşüldü

Meclisin ikinci maddesinde kırsal mahallelerin statüsünün belirlenmesi konusu masaya yatırıldı. Gündeme dair verilen yapılan açıklamada; ortak komisyon toplantısında hazırlanan rapor meclis üyelerine sunuldu. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununa eklenen ek 3 maddesi doğrultusunda; kırsal yerleşim özelliği devam eden mahallelerin tespit edilmesi ve ilgili madde gereğince tespit edilen köy veya beldeyken mahalleye dönüşen yerleşimlerin vergi, harç ve katılım payı muafiyetlerinden yararlanacağı, tespiti yapılan yerleşimlerin İlçe Belediye Meclisinin kararı ve teklifi üzerinde Bursa Büyükşehir Meclisi tarafında karara bağlanacağı ifade edildi. Bu kapsamda İnegöl sınırları dahilinde Nisan 2014 tarihi itibariyle mahalle statüsüne geçen toplamda 89 kırsal mahalleyle ilgili olarak komisyonun yaptığı toplantıda onaylı 1’e 1000 ölçekli uygulama imar planları sınırları hariç tüm idari sınırların kırsal mahalle olarak düzenlenmesinin uygun görüldüğü ifade edildi. Hazırlanan komisyon raporu doğrultusunda, madde oy birliği ile kabul edildi.

2024 yılı tarifeleri belirlendi

Gündemin 3’üncü maddesinde ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2024 yılı ücret tarifesi değişikliği görüşüldü. Gündemin 8’inci maddesinde de Temizlik İşleri Müdürlüğü 2024 yılı evsel katı atık tarifesinin belirlenmesi konusu ele alındı. Her iki madde de komisyonların hazırladığı rapor dahilinde oy birliği ile kabul edildi.