İnegöl'de mahalle otoparkları merkeze nefes aldırıyor

Şehrin konut ve trafik sıkışıklığının yüksek olduğu noktalara kamulaştırmalarla müdahale eden İnegöl Belediyesi, bu alanlarda oluşturduğu mahalle otoparklarıyla merkeze nefes aldırıyor. Bu çerçevede Kemalpaşa Mahallesi Sefa Sokak’ta 730 m2 alan kamulaştırılarak 30 araçlık otopark yapımı için çalışma başlatıldı.

Bir yandan yeni yerleşim bölgelerinin gelişimini desteklerken bir yandan mevcut yaşam alanlarında kaliteyi arttıracak adımlar atan İnegöl Belediyesi, merkezi noktalara nefes aldıracak projeler üretiyor. Mahalle otoparklarıyla hem trafik yoğunluğu hem de parklanma sorununa çözüm üreten İnegöl Belediyesi, kamulaştırma çalışmalarıyla yeni alanlar üretiyor. Bu çerçevede Kemalpaşa Mahallesi Sefa Sokak’ta bulunan 730 metrekare alana sahip taşınmaz, kamulaştırıldı. Burada bulunan ahşap yapılar yıkılarak otopark alanı oluşturuldu. Elde edilen 730 metrekare alanda 30 araçlık otopark düzenleme çalışması için Pazartesi günü çalışmalar başladı.

Belediye Başkanı Alper Taban, artık son aşamaya gelinen uygulamayı beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. 1,5 milyon lira maliyetle kazandırılan 30 araçlık otoparkın hayırlı olmasını dileyen Başkan Taban, “Kemalpaşa Mahallemizde Sefa Sokak’ta kamulaştırma yaptığımız alanda devam eden otopark çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz marifetiyle burada düzenli parklanma alanı oluşturuluyor. Burayı zaten vatandaşımızın kullanımına açmıştık ancak zeminde iyileştirmelerimizi ve daha kullanışlı hale gelmesini sağlıyoruz” dedi.

Kemalpaşa Mahallesi’nin 25 bin nüfusu ile İnegöl’ün en büyük, en kalabalık mahallesi olduğuna değinen Başkan Taban, “Nüfusu bu kadar olmayan ilçeler var. Bizler de buradaki ihtiyaçları gidermeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde araçlarını park edebilmeleri için bu mekanları oluşturmuş oluyoruz. Ben çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yerin kamulaştırılmasından bugüne geçen süreçte çok ciddi çalışmalar yapıldı. Nihayetinde burada 730 metrekare alan yaklaşık 2 milyon 46 bin lira bedelle kamulaştırıldı. Toplamda da 30 araçlık bir otopark elde etmiş oluyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.