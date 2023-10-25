İnegöl'de metruk yapılar yıkılıyor

İnegöl Belediyesi, şehrin muhtelif bölgelerinde bulunan 30 dolayında metruk yapının tespitini yaptı. Tarihi değere sahip ve korumada olan yapıların projeleri hazırlanarak Koruma Kurulundan izinleri alındı. Hem güvenlik zafiyeti oluşturan hem de tehlike arz eden yapıların yıkımlarına başlandı.

Bir yandan yeni projeler yaparak şehri geleceğe taşıyan İnegöl Belediyesi, bir yandan da yıkım çalışmalarıyla şehrin gelişimine katkı sağlıyor. Bu çerçevede İnegöl’ün muhtelif bölgelerinde bulunan ve hem güvenlik zafiyeti oluşturan hem de yıkılma, yangın gibi risklerle tehlike oluşturan binaların tespitleri yapıldı. 30 dolayında bina tespit edilerek ilk olarak yer sahipleriyle iletişime geçildi. Görüşmeler sonrası Bursa Valiliğinin de katkılarıyla aynı zamanda tarihi değere sahip olan ve korumada olan binaların aslına uygun projeleri hazırlandı. Koruma Kurulundan alınan izinler neticesinde bu binaların yıkımlarına da başlandı.

İlk yıkım çalışması Süleymaniye Mahallesi Şemsettin Sokakta gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban da yıkım çalışmasına katılarak hem yıkımı takip etti hem de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Taban, “Süleymaniye Mahallemizde yıkım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Burada daha önce vatandaşlarımızın bize iletmiş olduğu, eski binaların içerisine girilip tehlike arz edecek durumlar oluşturulduğu ifade edilmişti. Burada yangın çıkma tehlikesi ya da kötü amaçlı kullanımlar gibi birtakım problemler olduğu ifade edilmişti. Bunun üzerine uzun zamandır yapmış olduğumuz çalışmalar vardı bizim. İnegöl genelinde aşağı yukarı 30 tane böyle yapıyı tespit ettik. Bunların içerisinde burada gördüğünüz gibi korumada olan tescilli yapılarımız var. Sayın Valimizin de destekleriyle bunların projelerini çizdirerek, sonrasında da Koruma Kurullarından izinlerini alarak bugün ilk 2 tanesinin yıkımına başlamış olduk. İzinleri tamamlandıkça özellikle kontrolsüz ve başıboş kalan yapıları İnegöl Belediyesi olarak kaldıracağız. Buralarda vatandaşlarımızın huzurunun sağlanması adına bu çalışmaları gerçekleştireceğiz” dedi.

Yıkım sürecinden de bahseden Başkan Taban, “Bu binalar özel mülkiyet, belediyemize ait yapılar değil. Gerekli izinleri alınmak şartıyla bu çalışmalar gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımız ilk gördüğünde belki bunu belediyemiz neden hemen çözümlemiyor gibi düşünebilir. Ancak dediğim gibi belediyenin kendi malı, mülkü olsa belki daha hızlı işlem yapılabilir ama burada vatandaşla olan görüşmeler, vatandaşlarımızın kendilerinin bunu yapıp yapamayacağını öğreniyoruz. Koruma Kurullarının da tabi izniyle bu işleri gerçekleştirebiliyoruz” diye konuştu.

Bir yandan tarihi de korumaya çalıştıklarını kaydeden Taban, “Bu binaların aslına uygun projeleri hazır. Yarın vatandaşımız tekrar bu yapıyı yapmak isterse elinde projesi olacak. O projeye uygun şekilde yapıyı tekrar ayağa kaldırabilir” açıklamalarında bulundu.