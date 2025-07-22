İnegöl'de minibüs bariyerlere çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan minibüs bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı.

İnegöl'de minibüs bariyerlere çarptı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan minibüs bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt’tan İnegöl’e seyir halinde olan sürücü Hayrettin D.(51) yönetimindeki 20 LM 296 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.