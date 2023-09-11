İnegöl'de mobilya imalathanesinde yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

İnegöl'de mobilya imalathanesinde yangın
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Cemiloğlu Sokak’ta faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinin ikinci katında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatte söndürdüğü yangında iş yerinde hasar meydana geldi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.