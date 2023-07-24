İnegöl'de müzik dolu bir hafta sonu

İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği “Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri” hafta sonu yapılan Şükrü Turan konseri, İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ile TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği sanatçısı Tuğba Ger konseri ile devam etti.

İnegöl Belediyesi tarafından Amfi Tiyatroda düzenlenen Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat etkinlikleri sürüyor. Her hafta birbirinden eğlenceli programların yer aldığı etkinlikler çerçevesinde Cuma akşamı güncel pop şarkılar ile Şükrü Turan, Pazar akşamı ise İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği sanatçısı Tuğba Ger İnegöllülerle buluştu.

21 Temmuz Cuma akşamı pop şarkılarla amfi tiyatroda İnegöllülerle buluşan Şükrü Turan keyifli anlar yaşatırken 23 Temmuz Pazar akşamı da Türk Halk Müziği Korosu solo ve koro şeklinde seslendirilen eserlerle adeta amfi tiyatrodaki vatandaşların kulaklarının pası silindi. Türkülerle vatandaşları diyar diyar gezdiren koro üyeleri, solo eserlerdeki başarılı performanslarıyla da alkış aldı. Konserin ikinci bölümünde ise TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği sanatçısı Tuğba Ger sahne aldı. 1 saati aşkın süre sahnede kalan Tuğba Ger, seslendirdiği eserlerle kulakların pasını sildi. Amfi tiyatro sahnesinde coşku dolu anlar yaşanırken, vatandaşlar Tuğba Ger ile unutulmaz bir gece yaşadı.

Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri, 3 özel programla devam edecek. Tamamı Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Amfi Tiyatroda yapılacak programlar; 28 Temmuz Cuma akşamı Abdullah Beyaztaş ile Cambaz Mithat kukla ve sirk gösterisi, 29 Temmuz Cumartesi akşamı Türk Halk Müziği Gençlik Korosu ile THM Sanatçısı Selcan Kökçen Şahin konseri ve son olarak 05 Ağustos Cumartesi akşamı Türk Sanat Müziği Korosu ile ses sanatçısı Çiğdem Gürdal konseriyle devam edecek.