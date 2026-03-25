İnegöl'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobillerin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Esentepe Mahallesi İstaş Sokak ile Karanfil Caddesi’nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Gülsüm A. (35) yönetimindeki 16 AVZ 464 plakalı otomobil, Murselin M. (52) idaresindeki 16 BHK 908 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada sürücüler ile 16 AVZ 464 plakalı otomobildeki yolcular Suna P. (46), Sıdıka A. (70) ve 10 yaşındaki Asmin A. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.