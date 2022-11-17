İnegöl'de parklar 24 saat gözetim altında

İnegöl’de hem parkları ve sosyal donatı alanlarını daha güvenli hale getirmek adına 2020 yılında ilk kez hayata geçirilen ‘Güvenli Park’ uygulamaları çerçevesinde, bugüne kadar 28 park ve sosyal donatı alanı 99 kamera ile donatıldı.

İnegöl Belediyesi’nin “Akıllı Şehir İnegöl” uygulamasının önemli adımlarından birini olan “Güvenli Park” uygulaması, 2020 yılından itibaren şehrin dört bir yanında hayat bulmaya başladı. Parkların ve sosyal donatı alanlarının teknoloji ile donatılması ve 24 saat güvenlik kamera sistemleriyle izlenmesi sayesinde çocukların ve ailelerin daha güvenli ortamlarda vakit geçirebilmelerine imkan sağlandı. Park ve yeşil alanların güvenliğini en üst seviyede tutmasını amaçlayan Güvenli Park uygulamaları, geride kalan 3 yılda toplam 28 ayrı alanda hayata geçirildi. 99 kamera ile parklar 24 saat izlenir hale geldi.

İlk kez hayata geçirildiği 2020 yılında 12 parkta 33 kamera ile start alan proje çerçevesinde 2021 yılında da 10 park 41 kamera ile donatıldı. 2022 yılında ise bugüne kadar 6 ayrı park ve sosyal donatı alanında 25 kamera aktif halde getirildi. Her bir park için ayrıca bir kayır cihazı da bulunurken, 3 yıllık süreçte İnegöl’de toplam 28 park 99 kamera ile güvenli hale getirildi. Aynı zamanda 3 parkta da Çözüm Merkezi ile anında canlı bir şekilde iletişime geçilebilecek bas-konuş sistemi kuruldu.

Kamu malına zarar veren anında tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor

Güvenli Park uygulaması son olarak Kanal İnegöl Projesinde hayata geçirildi. İnegöl’ün ilk dere ıslahı projesi olan Kanal İnegöl’de geçtiğimiz hafta itibariyle 12 güvenlik kamerası aktif hale getirildi. 24 saat izlenen bu alanlarda hem güvenliğin sağlanması hem de kamu malına zarar verme olaylarının bu şekilde önüne geçilmesi hedefleniyor. İnegöl Belediyesi’nin anbean takip ettiği kameralar sayesinde kamu malına zarar verenler anında tespit edilerek kabahatler kanunu çerçevesinde cezai işlem uygulanıyor.

Yapmak kolay, korumak daha zor hale geldi

Güvenli Park uygulamaları ve İnegöl’de sıkça yaşanan vandalizm konularına ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, en ciddi sorunlardan birinin kamu malına sahip çıkmama ve zarar verme olduğunu ifade etti. İnegöl için en iyi hizmetleri yapmayı, en iyi tesisleri şehre kazandırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Taban, “Ancak yapmak, işin bazen kolay kısmı oluyor. Yapılanı korumak, yapmaktan daha zor olabiliyor. Son dönemlerde bunun pek çok olumsuz örneğiyle karşılaştık. En yakın tarihlisinden örnek vermek gerekirse; şehrimizin ilk dere ıslahı projesi olan, 850 metre uzunluğundaki yaşam alanı projemiz, Mesudiye Mahallemizin değerine değer katacak Kanal İnegöl projesi henüz yapımı devam ederken zarar gördü. Dikilen fidanların sökülerek dereye atıldığını, hırsızlık girişimlerinin olduğunu gördük” dedi.

“Evlatlarımızın geleceğinden çalmayın”

“Milletimizin vergileriyle milletimiz için inşa ettiğimiz değerlerin bu şekilde harap edilmesi bizleri derinden üzüyor” diyen Başkan Taban, “Bu sebeple Güvenli Park uygulamalarımızın önemi ve kıymeti de daha fazla ortaya çıkıyor. Artık Kanal İnegöl projesinin her bir köşesi kameralarla gözetim altında. Geçtiğimiz hafta kurulumlar tamamlandı. Güvenli Parklarımız 7/24 gözetim altında olduğundan, vandalizme yeltenen herkesi tespit ediyor ve gereken cezayı uyguluyoruz. Sadece burası değil, İnegöl’ümüzde toplamda 28 park ve sosyal donatı alanımız 99 kamera ile anlık olarak takip ediliyor şu anda. Bundan sonra yapılan her projemizde de güvenli park uygulamalarımız yer alacak. Bu vesileyle vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum; lütfen kamu alanlarına zarar vermeyelim. Zarar verenleri gördüğümüzde 153 hatlarımıza ve polise bildirelim. Buralar hepimizin ortak mirası olarak gelecek nesillere kalacak yerler. Evlatlarımızın geleceğinden çalmamak için bugün bu yapılanlara sahip çıkmak zorundayız” açıklamalarında bulundu.