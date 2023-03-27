İnegöl'de ramazan bir başka

11 Ayın sultanı ramazanın gelmesiyle birlikte İnegöl Belediyesi, iftar öncesi kültür sanat otobüsü ve birbirinden güzel etkinliklerle mahallelere konuk oluyor. Çocukların Karagöz-Hacivat başta olmak üzere farklı maskotlar ve oyunlarla eğlenceli anlar yaşadığı Mahalle Şenlikleri, ramazan ayının ilk hafta sonunda Yeniceköy ve Cerrah Mahallelerinde gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayında düzenlediği Mahalle Şenlikleri ile eski ramazanları yeniden yaşatıyor. Hafta sonları Karagöz ve Hacivat başta olmak üzere farklı maskotların yer aldığı, eski ramazan eğlenceleri ve yarışmaların yapıldığı Mahalle Şenlikleri ile çocuklar ramazan ayının eğlenceleriyle kucaklaşıyor.

İlk durak Yeniceköy ve Cerrah

İnegöl Belediyesi’nin maskot ve hediyelerle donatılan Kültür Sanat Otobüsü ile ramazan coşkusu tüm şehri sarıyor. Ramazan boyunca hafta sonları yapılacak etkinliklerin ilki Cumartesi günü Yeniceköy Mahallesinde gerçekleştirildi. Yeniceköy Spor Salonu bahçesine gelen Kültür Sanat Otobüsü, burada 16.00-18.00 saatleri arasında eğlence dolu anlar yaşattı. Pazar günü ise Cerrah Mahallesinde Pazar alanında yapılan gösterilerde Mahalle Şenliği etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuklar hem yarıştılar hem de eğlendiler

Hem Yeniceköy Mahallesi hem Cerrah Mahallesinde gerçekleştirilen etkinliklerle mahalledeki çocuklar unutulmaz anlar yaşarken, düzenlenen çuval yarışması, sandalye kapmaca yarışmaları ile heyecan doruğa ulaştı. Yetişkinlerin de keyifle izlediği etkinliklerde, zaman zaman ebeveynler de yarışmalara dahil oldu. Yarışmalarda kazanan çocuklar hediyeleri kaparken, maskotlar ise eğlenceli anlar yaşatmaya devam etti.

Şenlik coşkusu tüm İnegöl’ü saracak

Sabit bir aladan ziyade şenlik havasını tüm İnegöl’ü saracak şekilde yapmayı planlayan İnegöl Belediyesi, Ramazan Mahalle Şenliklileri çerçvesinde her hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri birbirinden güzel etkinlikleri ile farklı farklı mahallelere konuk olmaya devam edecek.