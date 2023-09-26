İnegöl'de trafik kazası: 1 çocuk yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde meydana gelen kazada aracın çarptığı çocuk yaralandı. Yakınları olay yerine gelince ortalık karıştı.

İnegöl'de trafik kazası: 1 çocuk yaralandı
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Bursa’nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi’nde meydana gelen kazada aracın çarptığı çocuk yaralandı. Yakınları olay yerine gelince ortalık karıştı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Zeynep K. (25) yönetimindeki 16 AYH 419 plakalı otomobil, yola çıkan 9 yaşındaki Poyraz K.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğun bacağı kırıldı. Duyup olay yerine gelen yaralının ailesi ile polis arasında arbede yaşandı. Yaralı çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.