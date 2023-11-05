İnegöl'de traktör park halindeki araca çarparak devrildi: 1 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan traktör, park halindeki bir hafif ticari araca çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan traktör, park halindeki bir hafif ticari araca çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Kurşunlu Mahallesi Sıcak Su mevkiinde meydana geldi. Mehmet A. (53) yönetimindeki 16 KKT 49 plakalı traktör, rampadan inerken sürücünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu park halindeki 34 JM 0203 plakalı hafif ticari araca çarparak devrildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.