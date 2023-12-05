İnegöl'de tutuklanan 81 yaşındaki yaşlı adam için sevindiren haber

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşinin nafakasını ödemeyi unuttuğu için tutuklanan 81 yaşındaki adam, nafakanın ödenmesi sonucu serbest kaldı.

İnegöl'de tutuklanan 81 yaşındaki yaşlı adam için sevindiren haber
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Bursa’nın İnegöl ilçesinde eski eşinin nafakasını ödemeyi unuttuğu için tutuklanan 81 yaşındaki adam, nafakanın ödenmesi sonucu serbest kaldı.

İddiaya göre, Zülfü Ş. (81), eski eşinin nafakasını ödemeyi unuttu. Şikayet üzerine Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan adam, adliyeye sevk edildi. Ödediğini söylemesi üzerine kayıtlara geçmediği öğrenilen adam, mahkemece tutuklandı. Tutuklanan yaşlı adam, cezaevine götürülürken hüngür hüngür ağladı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Serbest kaldı

Bugün ödenen nafakanın ardından yaşlı adam, cezaevinden çıkarılarak serbest kaldı.