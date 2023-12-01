İnegöl'de yangın paniği

Bursa İnegöl'ün kırsal Akbaşlar Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

İnegöl'de yangın paniği
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa İnegöl’ün kırsal Akbaşlar Mahallesi’nde bulunan 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Saat 21.00 sıralarında Akbaşlar mahallesinde Yusuf A.’ya ait 2 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede çatıyı sardı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman