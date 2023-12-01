İnegöl'de yangın paniği
Bursa İnegöl'ün kırsal Akbaşlar Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Bursa İnegöl’ün kırsal Akbaşlar Mahallesi’nde bulunan 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Saat 21.00 sıralarında Akbaşlar mahallesinde Yusuf A.’ya ait 2 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede çatıyı sardı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.