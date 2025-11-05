İnegöl'e anaokulu için imzalar atıldı
Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde yapılacak 6 sınıflık anaokulu yapım protokolünü imzaladı.
Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi’nde yapılacak 6 sınıflık anaokulu yapım protokolünü imzaladı.
Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yenice Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan 6 sınıflı anaokulu yapım protokolünün İnegöl ilçesine hayırlı olmasını dilerken, projeye katkı sunan hayırsever iş adamlarına teşekkür etti.