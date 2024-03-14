İnegöl'e yeni yaşam alanı: Ada Park

İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, yeni döneme dair planlamalar arasında yeni sosyal yaşam alanları olduğunu da açıkladı. Boğazköy Barajı bölgesinde daha önce şantiye alanı olarak kullanılan 12 dönümlük alanda Ada Park projesinin hayata geçirileceği açıklandı.

Türkiye Yüzyılının İnegöl’ünü inşa etmek üzere 2024-2029 dönemine dair planlamalarını yapan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, İnegöl Belediyesi’nin kuruluşunun 154. Yılına özel olarak bu dönem için 154 proje ile 7’den 77’ye herkese hitap edecek bir beyannameyle ilçe halkının karşısına çıktı. Şehirleşme ve kent estetiğinden ulaşıma, alt yapından afet yönetimine, çevre ve iklim projelerinden eğitim ve spora, akıllı dijital kent uygulamalarından yerel ve kırsal kalkınma projelerine, sosyal sorumluluk projelerinden kültür, sanat ve turizme 10 ayrı kategoride hazırlanan birbirinden değerli projeler arasında, ilçe turizmine de ciddi katkı sağlayacak yeni sosyal yaşam alanları dikkat çekiyor.

12 dönümlük eski şantiye alanı, sosyal yaşam alanına dönüşecek

Başkan Alper Taban, turizm alanında yer alan projelerden biri olan Ada Park Projesinin detaylarını paylaştı. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda “Ailece vakit geçirebileceğimiz Ada Park projemiz ile yeni bir yaşam alanı oluşturacağız” diyen Taban, projeye ilişkin, “Ada Park projemiz var. Boğazköy Barajı bölgemizde doğal bir ada hüviyetindeki alanda, bu alanın doğal dokusunu da koruyarak özel bir proje çalıştık. Eskiden şantiye sahası olarak kullanılan yaklaşık 12 dönümlük alan içerisinde çocuk oyun alanı, meydan, otopark, kafeterya, kamelyalar, mescit ve işletmesiyle burayı güzel bir sosyal yaşam alanına dönüştürmek istiyoruz. Hem İnegöl hem de çevre il ve ilçelerden misafirleri ağırlayacak özel bir yaşam alanı oluşacak burada” şeklinde konuştu.