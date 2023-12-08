İnegöl Emniyeti kaçak 23 şahsı yakaladı

Bursa'nın İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ülkeye kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 23 şahsı yakaladı.

İnegöl Emniyeti kaçak 23 şahsı yakaladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’nın İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ülkeye kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 23 şahsı yakaladı.

İnegöl Eminiyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ihbarlar üzerine gittikleri sokak ve caddelerde kaçak göçmenleri yakaladı. İnegöl’ün farklı sokak ve caddelerinde ilçeye kaçak yollarla gelen 23 Suriye uyruklu şahıs yakalanıp gözaltına alındı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Şahıslar, sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi.