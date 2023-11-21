İnegöl Jandarması 5 kaçak şahsı yakaladı

Bursa İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri ülkeye kaçak yollarla gelen Mısır uyruklu 5 şahsı yakaladı.

İnegöl Jandarması 5 kaçak şahsı yakaladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri ülkeye kaçak yollarla gelen Mısır uyruklu 5 şahsı yakaladı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde kaçak göçmenlere yönelik yaptıkları uygulama sırasında şüphelendikleri 5 şahsı durdurdu. Yapılan incelemede Mısır’dan ülkeye kaçak yollarla geldikleri tespit edilen 5 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar sorgulamalarının ardından sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman