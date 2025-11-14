İnegöl Marangoz ve Mobilyacılarında seçim heyecanı

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası’nda ocak ayında yapılacak kongre öncesi Yasin Altuntepe, düzenlediği toplantıyla başkan adaylığını açıkladı. Programa, dün Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş sırasında Gürcistan üzerinde düşen askeri uçakta şehit olan 20 asker için yapılan saygı duruşu ve taziye mesajıyla başlandı. Altuntepe, yaşanan elim olay nedeniyle açıklamayı sade tuttuklarını belirtti.

Üçüncü nesil bir mobilyacı olduğunu ifade eden Altuntepe, sektörün içinde büyüdüğünü ve üretim kültürünün aile mirası olduğunu söyledi. Altuntepe, "Dedem marangozdu, babam koltuk ustasıydı. Ben de bugün sandalye üreticiliğini sürdüren biri olarak bu mesleğin içinde yetiştim. Bu sektör bizim için sadece bir iş değil, bir yaşam biçimidir" dedi.

Yaklaşık bir aydır oluşturdukları çalışma grubuyla sektöre yönelik istişarelerde bulunduklarını dile getiren Altuntepe, hem geleneksel üretim değerlerini koruyan hem de dijitalleşen ticaret süreçlerine uyum sağlayan bir yönetim modeli hazırladıklarını belirtti.

Adaylık sürecinde şeffaf, katılımcı ve tüm üyeleri kapsayan bir yönetim anlayışı vadettiklerini söyleyen Altuntepe, "Amacımız sadece yönetime gelmek değil; İnegöl mobilyacısının bugününü güçlendirmek, yarınını sağlamlaştırmak ve kalıcı değer üretmektir. İnegöl, mobilyasıyla dünyanın en önemli üretim merkezlerinden biridir. Bu birikimi daha ileri taşımayı görev kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Altuntepe, ekibiyle birlikte sahada aktif mesaiye başladıklarını vurgulayarak, İnegöl mobilyasının geleceğini ortak akılla şekillendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Konuşmasını, "Hazırız, istekliyiz ve kararlıyız" sözleriyle tamamlayan Altuntepe, İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası başkanlığı için resmen aday olduğunu duyurdu.