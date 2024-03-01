İnegöl Nüfus Müdürlüğü'nde çekilen videoya ilişkin valilikten açıklama

Bursa Valiliği, İnegöl Nüfus Müdürlüğü’nde çekildiği iddia edilen video ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde iddiaya göre İnegöl Nüfus Müdürlüğü’nde vatandaşla memur arasındaki cama A4 kağıtları yapıştırılmıştı. Konu ile ilgili Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yerel medya kuruluşları ve sosyal medya hesapları üzerinden ilçe nüfus müdürlüğünde işlem bankoları önünde bulunan camların kağıt ile kapatıldığı ve vatandaşların görülmesinin engellendiğinin ifade edildiği, "İnegöl Nüfus Müdürlüğünde Bu Neyin Nesi?" başlıklı haberle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bahse konu haber ile ilgili, bankolarda görev yapan personel tespit edilmiş ve söz konusu kağıtların kendilerine bakan yüzünde işlemlerde kullanılan mevzuat hükümlerine ilişkin notların yer aldığı görülmüştür. Söz konusu kağıtlar derhal kaldırılmış olup, konunun her boyutuyla araştırılması amacıyla sorumlu yönetici ile personel hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.