İnegöl park caddesinin asfaltı yenileniyor

İnegöl Belediyesi, Ahmet Türkel Çevre Yolu İsaören Kavşağından Saat Kulesine kadar olan 1,6 kilometrelik bölgede asfalt çalışmasına başladı. 10 günlük sürede 3 etap şeklinde yapılacak çalışmayı yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban, “Bu çalışmanın devamında da farklı bölgelerde hava şartları elverdiği sürece asfalt çalışmalarımız sürecek” dedi.

İnegöl’de ana arterlerde başlatılan asfaltlama çalışmaları Park Caddesi ile devam ediyor. İnegöl Belediyesi, Ahmet Türkel Çevre Yolu İsaören Kavşağından Saat Kulesine kadar olan 1,6 km’lik bölgenin asfaltını yenilemek üzere çalışmalara başladı. 10 günde tamamlanması planlanan asfalt uygulaması çerçevesinde önce kazımam işlemi yapılarak ardından yeni asfalt uygulaması gerçekleştiriliyor. Belediye Başkanı Alper Taban, dün beraberindeki heyetle birlikte çalışmaların başladığı İsaören Kavşağı bölgesinde incelemelerde bulundu. Burada bir açıklama da yapan Başkan Taban, “Ana caddelerimizde devam eden asfalt çalışmaları var. Kasım Efendi Caddesi, Anafartalar Caddesi, Ertuğrulgazi Caddesi, Edebali Caddesi, Yeşil Bursa Caddesi, Şebboy Caddesi, Gazhane Sokak ve Büyükdere Sokakta çalışmalar yapıldı. Bunlarla alakalı devam eden süreci yerinde görmek istedik. Bir taraftan Bursa Büyükşehir Belediyemiz bir taraftan da ilçe belediyesi olarak bizler hava şartlarının da elvermesiyle beraber bu çalışmalara başlamış olduk” dedi.

Park Caddesinde yapılan çalışma hakkında da bilgiler veren Başkan Taban, şöyle konuştu:

“Şu anda Ahmet Türkel Çevre Yolundan başlayıp Park Caddesine uzanan, saat kulesinin bulunduğu yeni Kent Meydanına kadar olan 1,6 kilometrelik hattın asfaltlama çalışmasını başlatmış olduk. Bu çalışmayı etaplar halinde tamamlayacağız. İlk etapta Ahmet Türkel Çevre Yolu İsaören kavşağından Dışbudak Sokak kesişimine kadar olan 270 metrelik bölgede asfalt çalışması yapılıyor. İkinci etapta Dışbudak Sokak kesişiminden Fatih Cami kavşağına kadar olan 400 metrelik alan asfaltlanacak ve üçüncü etapta Fatih Camiden saat kulesine kadar olan 810 metrelik bölgenin asfaltlaması yapılacak. Toplamda yaklaşık 1,6 kilometre dolayında asfalt uygulaması yapılmış olacak. Burada 2 bin 690 ton asfalt kullanılarak toplamda 22 bin 424 metrekare alan asfaltlanmış olacak. Çalışmanın toplam maliyeti ise 1,5 milyon TL dolayında.”