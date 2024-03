İnegöl trafiğine çözüm

TAKİP ET

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl trafiğine akılcı çözümler sunan projelerini açıkladı. Kuzey Çevre Yolu, Alanyurt bölgesinden merkeze ve Akhisar’a yeni bağlantı yolları, merkezde ana arterleri bağlayacak yeni yollar ile toplu ulaşımda ve alternatif ulaşımda devrim niteliğinde yeniliklerin yer aldığı projelerle İnegöl ulaşımda çağ atlayacak.

Her alanda şehri ileriye taşıyacak vizyon projelerle yeni dönemi inşa etmeye hazırlanan İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, trafik ve ulaşımda şehre çağ atlatacak, İnegöl trafiğine akılcı çözümler sunan projelerini açıkladı. Trafik Ulaşım Planı, Kuzey Çevre Yolu, Alanyurt-Akhisar ve Alanyurt bölgesinden merkeze alt geçit ile Hastane Caddesinden Osmanbey Caddesine yeni bağlantı yolunu içerisinde barındıran yeni yolların açılması, alternatif toplu ulaşım planları, yeni otoparklar, yol kaplama çalışmaları, tretuvar çalışmaları, akıllı kavşak ve sinyalizasyon, konforlu toplu ulaşım, yeni bisiklet yolları, park et devam et sistemi, scooter ve bisiklet park alanları ve merkezi yayalaştırma çalışmalarını kapsayan projelerle İnegöl 5 yılda ulaşım ve trafik konusunda ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşayacak.

15 kilometre Kuzey Çevre Yolu

Ulaşımda 5 yıllık süreçte neler planlandığını tek tek anlatan Başkan Taban; trafik ve ulaşım projelerini şöyle sıraladı: “Trafik Ulaşım Planımızı; Trafik Master Planı ve Toplu Ulaşım Master Planını olarak iki başlık altında değerlendiriyoruz. Önceliğimiz Trafik Master Planı. Bu alanda da yeni imar yollarının açılması, bağlantı yollarının açılması, trafik kapasiteleri, hacimleri ve kullanım oranlarına göre kamulaştırmaların yapılması, yeni otopark alanlarının üretilmesi gibi konular yer alıyor. Önceliğimiz ve önem verdiğimiz konular ise alternatif çözüm yolları. Trafik Master Planımız doğrultusunda; içerisinde 2 köprü ile 1 viyadük bulunan, toplamda 15 kilometrelik Kulaca-Şehitler istikametini kapsayacak Kuzey Çevre Yolu projemiz. Ankara karayolu ile Yeni İnegöl bölgelerimizi içerisine alan yeni çevre yolu projemizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Alanyurt bölgemiz ile merkezi ve Akhisar bölgesini birleştirecek projelerimiz de kıymetli. Esentepe kavşağından başlayan, Akhisar köprüsüne ulaşan bağlantı yolu projemiz var. Ayrıca Kozluca bölgesi olarak ifade edilen Tuna Boyu Caddesinden yeni bir yol aksı oluşturarak Merpa Pazar yerimizin karşısına arabalı alt geçit ile bir bağlantı yolu projemiz var. Şu anda o bölgede bir yaya alt geçidi mevcut. Yine Adnan Menderes Bulvarı, Eski Hastane Caddesi ve Osmanbey Caddesi aksında yeni bir bağlantı yolu açarak akışı Kasımefendi Caddesi ile Osmanbey Caddesi’ne bölmüş olacağız. Bu akslardaki çalışmalarımızla İnegöl trafiği ciddi bir rahatlama yaşayacak” dedi.

150 kilometre imar yolu açılacak

Taban sözlerini şöyle sürdürdü: “Ana arterler ile trafiği rahatlatırken, merkez ve kırsalda sokak ve ara yolların da sayısını arttıracağız. Şehrimizin 116 mahallesinde toplam 150 kilometre yeni imar yolu açmayı hedefliyoruz. Yeni dönemde merkez mahallelerde açılmamış planlı imar yolu kalmayacak. Yolların miktarı kadar kalitesi de önemli. Alt yapı çalışmalarının da tamamlanmasıyla yol kaplama çalışmalarına ağırlık vereceğiz. 116 mahallemizde toplam 500 bin metrekare yol kaplama çalışması yapmayı hedefliyoruz. Kırsal mahallelerimizde kaplanmamış yol kalmayacak. Akıllı kavşak ve sinyalizasyon çalışmaları çerçevesinde Bursa Büyükşehir Belediyemizle koordineli bir şekilde artan araç sayımızın beraberinde getirdiği trafik sorununa akıllı çözümler üretmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede şehrimizin muhtelif alanlarında akıllı kavşak ve sinyalizasyon çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

Bisiklet yolları

“Bisiklet şehri İnegöl’ümüzün tarihine uygun bir şekilde bisiklet yolu ağımızı güçlendirecek kesintisiz rotalar oluşturmayı hedefliyoruz” diyen Alper Taban, “Ulaşım Master Planımızda bisiklet yollarımızı bu dönemde de arttırmaya devam edeceğiz. Yine İnegöl’ümüzde yaygın olarak kullanılan bisikletler ve son dönemde yaygınlaşan scooter kullanımlarının beraberinde getirdiği düzensiz parklanmanın önüne geçebilmek adına muhtelif alanlarda bisiklet ve scooter park alanları oluşturmayı hedefliyoruz. Merkezi yayalaştırmak istiyoruz. Şehrimizin kent kimliğine uygun bir şekilde vatandaşlarımız tarafından yoğun kullanılan yolların sürdürülebilir yürüyüş alanlarına dönüştürülmesi veya yapılacak çeşitli düzenlemelerle daha ferah alanların oluşturulması amaçlarını referans alarak merkezi yayalaştırma çalışmaları gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle kısa vade uygulamalarımızda belirli lokasyonlarda sadece hafta sonu trafiğe kapalı alanlar oluşturmayı hedefliyoruz. Tüm bu çalışmalarımız Trafik Master Planımız ve Toplu Ulaşım Master Planımızın verileri doğrultusunda gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Taban, Şehir içi seyahatlerde özel araç kullanımını azaltmak için merkezde ve merkez çeperlerinde oluşturulan otoparklar ile yolculukların toplu ulaşımda devam etmesini sağlayan ‘Park Et Devam Et Sistemi’nin şehirde örnek olacağını ifade etti.