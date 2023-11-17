İnegöl'ün 2. tarım kütüphanesi açıldı

İnegöl Belediyesi’nin tecrübe ve bilgiyi pekiştirerek daha güçlü bir tarım şehri inşa etme noktasında ilkini Hamamlı Mahallesinde hayata geçirdiği Tarım kütüphanelerinin 2’ncisi Çeltikçi Mahallesinde açıldı. Mahallede bulunan kıraathanenin bir bölümü Tarım kütüphanesi olarak düzenlendi. Tarımla ilgili 400 dolayında kitabın yer aldığı, aynı zamanda şehirle ilgili yayınların bulunduğu kütüphane, mahalle sakinleri tarafından da beğeni ile karşılandı.

Tarımda İnegöl Modeli çerçevesinde Türkiye’ye örnek çalışmalar ortaya koyan İnegöl Belediyesi, 2021 yılında Türkiye’de ilk olan bir yeniliği daha şehre kazandırmıştı. Bir yandan tarımda yeni ürünler ve kaliteli üretim hedeflenirken, bir yandan da çiftçilerin gelişimi ve yeniliklere ayak uydurabilmesi adına adımlar çerçevesinde Türkiye ve İnegöl’ün ilk Tarım kütüphanesi Hamamlı Mahallesinde oluşturulmuştu. Bilgiyle tecrübenin perçinlendiği Tarım kütüphanesi ikincisi, bugün Çeltikçi Mahallesinde hizmete girdi. İçerisinde şehri tanıtan yayınlarla birlikte 400 dolayında tarıma yönelik kitabın yer aldığı Tarım kütüphanesi, mahalle sakinlerinin büyük beğenisini topladı. Özellikle gençler, geleneksel yöntemlerle yapılan tarımın yanında bilimsel verilerin de üretime katkı sağlayacağı kanısında.

Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki heyetle birlikte Çeltikçi Tarım kütüphanesi ziyaret etti. Burada bir açıklama da yapan Başkan Taban, “Bugün şehrimizin önemli kırsal mahallelerinden Çeltikçi’deyiz. Çiftçilerimiz için oluşturduğumuz Tarım kütüphanesi açılışı için buradayız. Cumhuriyetimizin 100. Yılındayız. Yeni bir yüz yıla başladık. Burada yeni hedeflerimiz var. Türkiye Yüzyılında inşallah geleceğe dair çok daha güzel ümitlerimiz var. Bunu başarmak için de eğitimden, okumaktan, öğrenmekten geri durmamalıyız. Bizler de özellikle tarımla uğraşan bölgelerimizde kahvehanelerimizin bir köşesinde farkındalık oluşturabilecek çalışmalar ortaya koyuyoruz. Burada tarımla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın bir başucu kitapları olsun, bunlardan istifade etmeye çalışsın düşüncesiyle Tarım kütüphanelerimizi oluşturuyoruz. Bunun ilkini Hamamlı Mahallemizde hayata geçirmiştik. Burada da şehrimizin ikinci Tarım kütüphanesini kurmuş olduk” dedi.

Tarım kütüphanelerinin sayısını arttırmak adına çalışmaların devam ettiğini de kaydeden Başkan Taban, “İlçe Tarım, Ziraat Odası, Halk Eğitim Merkezi gibi kurumlarımızın da şehrimizde tarımın ve çiftçiliğin gelişimi için çalışmaları var. Biz de burada İnegöl Belediyesi olarak şehrimizde tarım ve hayvancılıkta uğraş veren muhitlerde yapılan işin daha kaliteli yapılması, daha kaliteli üretim için Tarım kütüphanelerini çoğaltmak istiyoruz. Kütüphanemizde 400 civarı yayın var. Mahallemizde oturan vatandaşlarımız da merak ettikleri konuları araştırmak, yeni teknikleri öğrenmek adına bunları inceleyerek kendilerine yeni bir vizyon koyabilecekler. Daha iyi bir tarım ve hayvancılık yapabilmek adına fırsatı yakalamaları mümkün. Ben iyi günlerde kullanılmasını diliyorum. İnşallah hem yetişkin çiftçilerimiz hem genç çiftçilerimiz buradan faydalanacak” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Osman İpek ise “Ben 70 senedir bu köyde çiftçilik yapıyorum. Burada yapılan hizmeti de çok beğendik. Okuyoruz, bilmediklerimizi öğreniyoruz, yanlış bildiklerimizi düzeltiyoruz. Yapandan Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Bir diğer Mahalle sakini Salih Güleç de “Çeltikçi köyünde çiftçilik yapıyorum. İnegöl tarımında köyümüz üretimde ve pazarlamada önde gelen köylerden. Bunu nasıl başardınız derseniz, büyüklerimizden gördüğümüz tecrübeyle, aramızda fikir alışverişleri yaparak başardık. Bundan sonra Tarım kütüphanesinden de faydalanacağız. Ülke tarımına katkı sunmaya çalışacağız. Kütüphaneyi bize kazandıran Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.