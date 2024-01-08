İnegöl'ün 7'inci türküsü yayınlandı

İnegöl Belediyesi’nin şehrin gelenek ve kültürünü yaşattığı özgü türküler ve kliplerin 7’ncisi yayınlandı. “Hamdiyem” isimli türkü, izleyenlerden tam not aldı.

Bir yandan ürettiği projeler ve çalışmalarla şehri imar eden İnegöl Belediyesi, bir yandan da tarihi asırlar öncesine dayanan kentin asırlık gelenekleri ve kültürünü yaşatıp geleceğe taşıma adına adımlar atıyor. Bu çerçevede Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü iş birliğinde İnegöl’ün kültürünü ve geleneklerini yansıtan türküler derlenerek yeniden gün yüzüne çıkarıldı.

Yaklaşık 4 yıl önce başlatılan çalışmalarla İnegöl’ün kültürünü, asırlık gelenek ve göreneklerini günümüze taşıyan çalışmada bugüne kadar; Başındaki Gülüdür, Kütahya Yolunda, Şapkayı Eğdirmeli, Gide Gide Gitmez Oldu, Şirvan Yansın ve Yalel isimli türküler seslendirilerek klip geçildi. Kliplerde de özellikle şehrin kültürü ve gelenekleri yansıtıldı. Son olarak Pazar günü İnegöl’ün 7’nci türküsü olan “Hamdiyem” türküsü ve klibi İnegöl Belediyesi youtube hesabından yayınlandı.

Türkünün hazırlık çalışmaları

Her türkünün ayrı bir hikayesinin olduğu çalışmada, Hamdiyem türküsü 2009 yılında yayınlanan Numan Kartal’a ait İnegöl Folkloru isimli kitaptan alındı. Derlemesi buradan yapılan İnegöl’e ait türkü için melodileri ise Bilalköy kırsal mahallesinde yaşayan Bedriye Aydın’ın destekleriyle tespit edildi. Son şeklinde ise yapılan düzenlemeyle aynı zamanda Kültür Bakanlığı sanatçısı olan İnegöllü ses sanatçısı Rıdvan Sayın ile Halk Dansları Bilimi Uzmanı Fatih Oral tarafından verildi. Türkü, İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun oyunları eşliğinde Rıdvan Sayın tarafından seslendirilerek Pazar günü ilk kez yayınlandı.